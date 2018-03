Giv ministre samme pensionsvilkår som pædagoger: Nyt borgerforslag samler tusindvis af underskrifter på få døgn

Er pædagogernes overenskomst god nok til ministre?

Det er det provokerende spørgsmål, som ligger bag et nyt borgerforslag, der - i lyset af af de nuværende overenskomstforhandlinger - sætter spørgsmålstegn ved ministrenes egen pensionsordning.

»Forslaget er en reaktion på den konflikt, der er under opsejling mellem de offentlige ansatte og forhandlerne fra regionerne, kommunerne og staten, hvor jeg mener, at forholdene for de offentligt ansatte er helt ude af takt med det, staten og ministrene giver dem selv,« siger forslagsstilleren Niels Frederik Mathiasen Nielsen, som til dagligt arbejder med IT i en privat virksomhed.

Forslaget blev stillet fredag på hjemmesiden borgerforslag.dk - en side, der siden begyndelsen af 2018 har givet borgere mulighed for at få direkte indflydelse på diskussioner i folketingssalen.

For at borgerforslaget skal komme til afstemning i Folketinget, skal det dog lykkes at samle i alt 50.000 stemmer inden 180 dage. Eller med andre ord før midten af september.

Det lader ikke til at være urealistisk. I skrivende stund har forslaget, som skal sikre »en respekt og tillid fra befolkningen til landets politikere«, samlet 16.059 stemmer siden fredag. Det vil i givet fald være anden gang, at det lykkes at få taget et borgerforslag op i folketingssalen via den nye ordning. Det første borgerforslag - som gik på at afskaffe uddannelsesloftet - blev i sidste uge stemt ned i Folketinget.

Skal fremprovokere debat

Trods borgeres store tilslutning til forslaget tvivler Niels Frederik Mathiasen Nielsen dog stærkt på, at forslaget vil blive stemt igennen, hvis det kommer til afstemning i folketingssalen. Men det kan være med til at genstarte en vigtig debat, mener han.

»Der er ingen tvivl om, at de her borgerforslag er ren provokation. Det tvinger politikerne til at tage stilling til nogle ting, som er unfair, men jeg er godt klar over, at ingen af de her forslag har en kinamands chance for at komme igennem nogen steder,« siger han og tilføjer:

»Men med lidt held kan de blive diskuteret i folketingssalen, og så kan vi borgere, der skal stemme på dem, tage stilling til, hvad det er for nogle politikere, vi er enige med.«

Ministres pensionsudbetalinger afhænger af, hvor mange år man har været minister. Et enkelt år som minister giver ret til livslang pension. Har man varetaget en ministerstilling i et til to år, kan man se frem til en pension svarende til, hvad en statstjenestemand på skalatrin 49 får efter ni års ansættelse. Det svarer til 78.191 kroner om året, medmindre ministeren vælger at få udbetalt pensionen fra efterlønsalderen. I så fald gives et tillæg, så ministerens udbetaling kommer op på 88.750 kroner.

Efter det andet år som minister stiger pensionen. Sådan fortsætter det, indtil man har man været minister i otte år eller mere. Her får man pension svarende til, hvad statstjenestemand med 37 års ansættelse. Det vil sige 282.979 kroner om året efter pennsionsalderen og 326.389 før pensionsalderen.

Dertil kommer, at ministres børn under 21 år er berettiget til en pension på 16.255 kroner årligt.

Skulle forslaget mod Niels Frederik Mathiasen Nielsens forventning blive stemt igennem, ville pensionen til ministerbørn forsvinde, og samtidig ville ministre kunne se frem til at skulle betale til deres pension af deres lønkroner på samme måde som pædagoger og andre offentligt ansatte. Derudover vil ministre ikke længere kunne få udbetalt pension fra 60-årsalderen.

EL byder forslaget velkommen

Det er kun ét år siden, der blev vedtaget en ny lov om ministre og folketingspolitikeres vederlag, herunder pension. Forud for behandlingen af loven, havde den såkaldte Vederlagskommission udarbejdet en anbefaling. Inden den lå klar, havde både Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative aftalt at stemme anbefalingen igennem som lov, og det var også disse partier, der i sidste ende stemte loven igennem.

Venstre oplyser, at partiet står »fuld og helt« bag loven fra 2017 og derfor ikke har nogen intentioner om at stemme for borgerforslaget, hvis det kommer til afstemning i folketingssalen. En tilsvarende holdning finder mand hos Socialdemokratiet, hvor finansordfører Benny Engelbrecht oplyser, at partiet »ikke finder anledning til at ændre reglerne på ny.«

Omvendt byder Enhedslisten, som ikke stemte for kommissionens anbefalinger, borgerforslaget velkommen. Ifølge partiets erhvervsordfører Pelle Dragsted (EL) minder det om et forslag, partiet tidligere selv har stillet.

»Vi mener, at pensioner for ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og regionsformænd skal laves om til en arbejdsmarkedspension som eksempelvis den, pædagogerne har,« siger folketingspolitikeren:

»Det betyder, at man går fra en tjenestemandslignende pension, hvor man erhverver sin pension, til den model som andre lønmodtagere har, hvor en del af lønnen udbetales som pension, det vil sige en opsparingsbaseret pension.«

Udover en ændring af ministerpension har Niels Frederik Mathiasen Nielsen også stillet to andre borgerforslag, som henholdsvis skal afskaffe ministerbiler og sænke folketingspolitikernes løn. Der er dog endnu ingen af disse forslag, der har samlet over 200 underskrifter.