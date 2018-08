Gifteklar prinsesse: Sådan har jeg det inden brylluppet

For anden gang i år kimer bryllupsklokkerne i det britiske kongehus.

I maj sagde prins Harry og hertuginde Meghan ja til hinanden, og 12. oktober gifter prins Harrys kusine prinsesse Eugenie sig med forretningsmanden Jack Brooksbank.

Der er cirka to måneder til brylluppet, og prinsessen er helt rolig inden den store dag, fortæller hun i septembernummeret af den britiske udgave af modemagasinet Vogue.

»Jeg er overhovedet ikke stresset,« siger den 28-årige prinsesse og uddyber:

»Det er nervepirrende, og man vil gerne have, at det hele er perfekt, indtil man indser, at man skal være sammen med den person, man elsker, for evigt, og at intet andet betyder noget,« fortæller prinsesse Eugenie.

Hun har dog et krav til brylluppet, og det er, at det er miljøvenligt. Det er nemlig blandt prinsessens mærkesager.

»Hele mit hjem er fri for plastik, og Jack og jeg vil gerne have, at vores bryllup også bliver sådan,« fastslår hun.

»Jeg vil gerne have, at brylluppet bliver sjovt og smukt og udtrykker vores personlighed så meget som muligt.«

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank mødte hinanden gennem fælles venner på en skiferie i Schweiz i 2011 og forlovede sig under en tur til Nicaragua i starten af dette år.

Brylluppet skal stå i St. George's Chapel nær slottet Windsor Castle den 12. oktober, og prinsesse Eugenies storesøster, prinsesse Beatrice på 30, skal være blandt brudepigerne, fortæller prinsesse Eugenie til Vogue.

Prinsesse Eugenie er datter af prins Andrew og hans fraskilte kone, hertuginde Sarah.

Prinsessen er barnebarn af Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, og den niende i arvefølgen til den britiske trone.

