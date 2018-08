Gensyn med landbetjenten og 17 andre tiltag: Nu vil S skabe større nærhed

Klokken 11 præsenterer Socialdemokratiet et udspil, »Nærheden tilbage«, der med 18 tiltag skal bringe den offentlige service tættere på borgerne.

Det sker i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding.

»Knap hver anden dansker bor uden for de større byer. Og vores land er altså ikke større, end at det må være muligt at have udvikling og muligheder også uden for byerne. Hvis vi vil det. Hvis vi beslutter os for det,« skriver Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i en kronik i Berlingske.

Mette Frederiksen peger på, at der er sket en »voldsom« centralisering de seneste år. Der er færre sygehuse, færre politistationer og færre uddannelser.

Partiet vil genetablere 20 nærpolitistationer – ti på hver side af Storebælt. Landbetjenten skal genopfindes i »en moderne udgave«, og så skal der indføres mobile politistationer, der kan placeres i lokalområder, såfremt der er behov for dette.

Målet er blandt andet at gøre politiet mere synligt. Med politireformen i 2007 blev op mod en tredjedel af landets politistationer lukket, idet politiet blev samlet i landets større byer.

»Man mistede det, at vi gerne vil se vores politibetjente,« siger Mette Frederiksen til Nordjyske, som retorisk spørger, hvad landbetjenten skal lave:

»Han skal være der. Det har en selvstændig værdi, at politiet er til stede. Vi føler os trygge og rolige, når politiet er i nærheden. Den lokale betjent, landbetjent eller betjenten i et udfordret boligområde har den store fordel, at de kender området,« svarer Mette Frederiksen, der er tidligere justitsminister.

Derudover vil Socialdemokratiet anvende et trecifret millionbeløb på at etablere nærhospitaler. Antallet er ikke klart.

»Jeg forestiller mig mere end ti, men jeg har ikke et præcist antal,« siger Mette Frederiksen til DR og tilføjer:

»Jeg kan mærke på mange, at når hospitalet i nærområdet lukker, og rejsetiden bliver lang, så giver det utryghed. Den utryghed kan jeg ikke lide, at mennesker skal udsættes for.«

I løbet af ti år er der lukket 25 mindre sygehuse i Danmark, fremgår det af oplægget.

Partiet vil desuden oprette lokale velfærdscentre. Da kommunalreformen i 00erne reducerede 271 kommuner til 98, oplevede mange en centralisering i retning af den nye og oftest større kommunes hovedby. Centrene skal have funktioner som jobcenter, bibliotek, borgerservice, medicinudlevering, sundhedsklinikker og udlevering af post og pakker, mener Socialdemokratiet.

Derudover skal flere uddannelser flyttes ud i landet – især mellemlange uddannelser til eksempelvis lærer, pædagog og sygeplejerske.

Faldefærdig gård på landet nær Sæsing i Vendsyssel, mandag d. 25. juni 2018.

»Vi vil droppe besparelserne på erhvervsuddannelserne og i stedet forpligte dem til at oprette lokale uddannelsespladser. Og så vil vi styrke de små gymnasiers økonomi,« skriver Mette Frederiksen i sin kronik.

Socialdemokratiet vil også fordoble puljen på 115 millioner kroner, der årligt er afsat til nedrivning af forladte huse i landområder.

Det vurderes, at der i dag er 10.000 til 22.000 huse, som er modne til nedrivning. De trækker herlighedsværdien i landsbyer ned, og de gør det svært for små samfund at tiltrække nye borgere, fremgår det af det socialdemokratiske oplæg.

I sin kronik i Berlingske skriver Mette Frederiksen:

»Hvis man på en tur rundt i Danmark tager en afstikker fra motorvejen, slukker for Google Maps og lader landevejen føre én forbi de mange små landsbysamfund, kan man ved selvsyn se udfordringerne. Side om side med de velholdte haver og huse, der er tilbage, står forfaldne og forladte bygninger. Hvor malingen skaller, fundamenter har slået sprækker, vindueskarme er faldet af, og persiennerne er nedrullede. Alt sammen triste minder om noget, der var engang.«

Partiet vil desuden sætte ind over for boligspekulanters opkøb og udlejning af nedrivningsparate ejendomme til udsatte familier.

Endelig skal der ifølge det socialdemokratiske oplæg være lighed i lånevilkårene til fast ejendom. I dag er det vanskeligere at få adgang til boliglån i landdistrikter end i byer. Partiet vil nedsætte et udvalg, som sammen med realkreditsektoren skal finde frem til, hvordan man kan skabe større geografisk lighed i vilkårene for at optage lån.

Mette Frederiksen placerer ansvaret for centraliseringen hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). I kronikken skriver hun:

»Og særligt én politiker har mere end nogen anden ansvaret. Hans navn er Lars Løkke Rasmussen. Som indenrigsminister stod han bag kommunalreformen, der reducerede 271 kommuner til 98 kommuner og erstattede 14 amter med fem regioner.«