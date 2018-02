De 1.004 unge der er under mistanke for at have delt børneporno repræsenterer en generation, der voksede op i spændingsfeltet mellem den store pædofilifrygt, der indskrænkede barndommen og internettets adgang til enhver tænkelig form for perversitet. I det spændingsfelt gik noget almen menneskeligt måske tabt.