Gebyr får vagtlæger til at sige stop: »Man kunne se på en mere solidarisk løsning«

Når læger skal betale et årligt gebyr for at fungere som vagtlæge, adskiller det sig i virkeligheden ikke fra det gebyr en restaurant betaler for at være under Fødevarestyrelsens kontrolorgan – lille som stor restaurant.

Det forklarer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE).

»Sådan er det også for en lang række andre brancher, at man betaler for tvungen kontrol. Det er ikke sådan, at en lille sandwichbutik betaler mindre for at blive kontrolleret end den store sandwichbutik med en meget større omsætning,« siger han.

Han gør dog opmærksom på, at det ikke er uden risiko at kræve et sådant gebyr, da vagtlæger med få vagter, såvel som en sandwichbar, der kun sælger ganske få sandwich, kan vælge at lade være, fordi det ikke kan betale sig.

»Der er ikke er nogen sandwichbutikker, der kun sælger sandwich to gange om året. Hvis vi vil have, de gør det, må vi kompensere for det. Ellers risikerer vi, at de ikke gider. Det er det samme for vagtlæger,« siger Jakob Kjellberg.

Sådan er det da også gået, for alene i Region Syddanmark har 61 ud af 160 vagtlæger opsagt bijobbet i protest.

Det tjener vagtlægerne i Region Syddanmark Vagtlæger, der arbejder i Region Syddanmark, afregner deres arbejde pr. ydelse, de har udført på den pågældende vagt. Prisen pr. ydelse afhænger af den gældende overenskomst. Det betyder med andre ord, at den enkelte vagtlæges indtægt afhænger af aktiviteten på den pågældendes vagt. Der er forskel på taksternes pris i forhold til det tidsrum, lægevagten arbejder i. Her skelnes mellem A-vagter mandag til fredag klokken 16-22 og lørdag klokken 08-20 og B-vagter mandag til fredag klokken 22-24, lørdag klokken 20-24, søndag og helligdage klokken 08-24 og alle dage fra 00-08. Takster for A-vagter: Konsultation: 194,04 kroner

Telefonkonsultation uden efterfølgende besøg eller konsultation: 95,05 kroner

Telefonkonsultation med efterfølgende besøg eller konsultation: 41,10 kroner

Hjemmebesøg hos patienten: 269,59 kroner Takster for B-vagter: Konsultation: 240,91 kroner

Telefonkonsultation uden efterfølgende besøg eller konsultation: 120,09 kroner

Telefonkonsultation med efterfølgende besøg eller konsultation: 50,85 kroner

Hjemmebesøg hos patienten: 329,72 kroner Kilde: Regions Syddanmark Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Gebyret, der lyder på 4.000 kroner årligt, blev vedtaget af Folketinget i 2016 og blev indført fra den 1. januar 2018. Det dækker over omkostninger til et tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed. I praksis tilknyttes gebyret registreringen af behandlingsstedet – altså det sted, den enkelte læge fungerer som vagtlæge.

Formålet er at kontrollere, at regionernes vagtlæger opererer under forhold, der sikrer den fornødne patientsikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af risikoberegninger, klagesager og henvendelser fra patienter og pårørende.

Men gebyret adskiller sig ikke fra det gebyr, læger i almindelighed betaler. Det nye er blot, at også bijobbende sundhedspersonale skal betale gebyret. Således er det ikke kun vagtlæger, men også eksempelvis tandlæger, der kan rammes.

Jakob Kjellberg mener, at det er en evig diskussion, der handler om rimelighed, fordi gebyret altid vil ramme skævt, da der er forskel på, om man som vagtlæge tager en enkelt vagt i ny og næ, eller om man har rigtig mange vagter.

Selvom han ikke vil tage stilling til, hvad der er rimeligt, påpeger han dog, at man kunne overveje en alternativ løsning, der følger et proportionalitetsprincip.

»Man kunne se på en mere solidarisk løsning, hvor gebyret følger antallet af vagter. Men der skal man jo så huske, at nogle i så fald kommer til at betale noget mere, for udgifterne bliver jo ikke færre af den grund,« siger Jakob Kjellberg.