Garder faldt om midt under den royale nytårskur

Med trommer og maskingeværer stod Kongehusets vagtkorps, Livgarden, klar på rad og række, da dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary onsdag afholdt nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot.

Måske var det dog blevet en anelse for varmt i en af bjørneskindshuerne. I hvert fald måtte en garder en tur ned at ligge på det skakternede gulv. Efter den kortvarige besvimelse kom han hurtigt til hægterne igen og blev hjulpet væk af et par overordnede.

I løbet af de seneste dage har Dronningen og Kronprinsparret traditionen tro haft travlt med at tage imod gæster til nytårskure og -taffel.

Den 1. januar skålede Kongehuset med regeringen, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffets ledelse i Christian VII's Palæ på Amalienborg.

I går fortsatte højtidelighederne, da højesteretsdommere og Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps var inviteret til at komme og sige godt nytår.

Diplomater hilser på dronningen.

Senere på dagen ankom det diplomatiske korps, dvs. de udenlandske ambassadører i Danmark med ægtefæller, på den røde løber ved Christiansborg Slot.

Traditionen tro var det et farverigt og festligt indslag, da mange af gæsterne var klædt i nationaldragter.

Blandt gæsterne var den nye amerikanske ambassadør, Carla Sands, der så frem til at ønske Kongehuset godt nytår.

Den nye amerikanske ambassadør, Carla Sands, var blandt gæsterne til nytårskuren for diplomatiet. Her hilste hun blandt andet på kronprins Frederik og kronprinsesse Mary for første gang.

»Jeg har mødt Hendes Majestæt, men jeg har ikke mødt kronprins Frederik eller hans kone, så jeg glæder mig til at møde dem og til at komme til at kende de andre ambassadører,« sagde Carla Sands ifølge DR.