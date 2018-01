Dansk fysiklærer vil bekæmpe »falsk videnskab«

For nogle år siden skulle fysiklæreren Viggo Smitt undervise et hold blikkenslagerelever i naturfag på en teknisk skole i København.

Han introducerede sig selv og forklarede, at han gik i 7. klasse, da de første mennesker landede på Månen.

Elevernes kommentar overraskede læreren:

»Flertallet sagde til mig, at vi jo aldrig landede på Månen.«

Det satte nogle tanker i gang hos Viggo Smitt, som nu har udmøntet sig i, at han har udfærdiget et pilotprojekt, som han er i gang med at søge fondsmidler til at realisere – en hjemmeside ved navn sciencetjek.dk.

Ifølge hans egen beskrivelse skal sitet bl.a. kunne bruges til hurtigt at afgøre validiteten af tvivlsomme videnskabelige udsagn og ikke mindst frasortere alt det pseudovidenskabelige, der måtte florere i mediebilledet.

Her tænker Viggo Smitt bl.a. på en fladjords-fortaler, der fik lang taletid i Radio24syv, på en følelsesladet TV 2-dokumentar med udokumenterede påstande om alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccine eller på medier, der ofrer uforholdsmæssig stor opmærksomhed på debattører, som tvivler på, at mennesker har andel i nutidens klimaforandringer.

»Der er et lag på måske 15-20 procent af befolkningen, som f.eks. tror, at vi aldrig har været på Månen, eller at Jorden er flad. Det er alarmerende, og det vil jeg meget gerne imødegå med mit site,« siger han.

Viggo Smitt har bl.a. opbakning til sit projekt fra den nyudnævnte professor i offentlighedens forståelse for videnskab, Anja C. Andersen.