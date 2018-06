Fuglsang - fra vandbærer til Tour-favorit

Det uforløste evighedstalent, der glemte, hvordan man vinder cykelløb.

Sådan kunne historien om Jakob Fuglsang nemt være endt. På en måde er det dog lykkedes den 33-årige cykelrytter at vende fortællingen, så han nu nævnes som en af de største favoritter til årets Tour de France.

Jeg begyndte at tænke på, om jeg skulle droppe mine ambitioner om at være kaptajn i Grand Tours. Jeg blev alligevel bare skuffet, når det ikke skete. Jakob Fuglsang i biografien »Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje«

»Jeg har altid – ligesom så mange andre – set et stort lys i Jakob. Det interessante er så, at det er så sent i karrieren, at det lys er begyndt at brænde fuldt ud. Han har fået et kæmpe gennembrud meget sent i karrieren, hvilket er ganske usædvanligt,« fortæller Brian Nygaard, der kommenterer cykling for TV 2 og har en baggrund på en lang række forskellige professionelle cykelhold.

Cykelsporten har et ry for at være en traditionsbunden – for ikke at sige gammeldags – sportsgren. Det indebærer blandt andet, at der hersker et strengt hierarki internt på holdene. Det er ikke hvem som helst forundt at vinde.

»Det er bare sådan med cykelsport, at man mister meget mere, end man vinder,« siger Brian Nygaard og fortsætter:

»Det er verdens hårdeste idrætsgren, og det kræver vanvittigt meget bare at komme i nærheden af et World Tour-hold. Så der er i forvejen en meget skæv fordeling af resultater sammenlignet med indsats.«

Det er denne skæve fordeling, som Jakob Fuglsang sidste år brød ud af, da han vandt to etaper og den samlede sejr ved det prestigefyldte løb Criterium du Dauphine (fransk etape-cykelløb, red.). En triumf, der er blevet kaldt for den største danske cykelsejr siden Bjarne Riis’ bedrift ved Tour de France i 1996. Endnu vigtigere var sejren for Jakob Fuglsangs chance for at omskrive sin egen historie. I sin nye biografi »Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje«, der er blevet til i et samarbejde med sportsjournalisten Rasmus Staghøj, fortæller Fuglsang, at han var begyndt at tvivle på sig selv efter fem års sejrsmæssig ørkenvandring:

»Jeg begyndte at tænke på, om jeg skulle droppe mine ambitioner om at være kaptajn i Grand Tours. Jeg blev alligevel bare skuffet, når det ikke skete [...] Jeg kunne jo også bare melde ud, at jeg var hundrede procent hjælperytter.«

Det er næppe helt tilfældigt, at Jakob Fuglsang på netop dette tidspunkt vælger at udgive en biografi, hvor han specifikt erklærer, at han sigter mod podiet ved Tour de France.

Det er, som om han er blevet grebet af en bevidsthed om, at det er nu eller aldrig, hvis det skal blive til noget rigtig stort. Men for at forstå hvorfor det først er nu, at Fuglsang endelig indfrier sit store potentiale, bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage til 2008.

Mens spanieren Carlos Sastre fra det nu hedengangne danske cykelhold Team CSC havde kurs mod en samlet sejr i Tour de France, modtog den unge, danske mountainbikerytter Jakob Fuglsang et opkald, der skulle ændre hans liv. Året forinden var det lykkedes ham at indfri sin mangeårige drøm om at blive U23-verdensmester i mountainbike, og han var så småt begyndt at få øjnene op for mulighederne ved landevejscykling.

Alligevel kom det som en overraskelse for Jakob Fuglsang, da Kim Andersen, sportsdirektør på Team CSC, ringede og tilbød ham en kontrakt på Bjarne Riis’ storhold. Mountainbike er en kort og rasende intens sportsgren, hvor man kæmper mand mod mand om at give den maksimalt gas i halvanden time.

Helt anderledes forholder det sig i cykelsportens landevejsvariant, hvor det kræver langt mere taktisk snilde og langsigtet planlægning at levere resultater i de store etapeløb. Alene det at kunne begå sig i et cykelfelt med knap 200 andre ryttere kræver tillæring.

Hvis bare en promille af den danske befolkning havde samme vilje som Jakob til at være den bedste, de kan være, så ville tingene sgu se anderledes ud Brian Nygaard

Den stejle læringskurve og de skeptiske kommentarer gjorde Jakob Fuglsang imidlertid til skamme, da han i sin allerførste sæson som topprofessionel landevejsrytter overgik alles forventninger. I Criterium de Dauphine krydsede den unge dansker målstregen på toppen af legendariske Mont Ventoux foran verdensstjerner som Alberto Contador og Cadel Evans.

Året efter gik det endnu bedre, og Fuglsang stod blandt andet på podiet i Schweiz Rundt sammen med Lance Armstrong og holdkammeraten Fränk Schleck. I 2011 cementerede han sin status som Danmarks førende cykelrytter, da han skiftede til det luxembourgske storhold Leopard-Trek – og samtidig indkasserede noget nær en nidobling af hyren, da han gik fra 80.000 til 700.000 euro årligt – cirka 5,25 millioner kroner.

Og så ... Ja, så holdt triumferne pludselig op med at komme. Som nævnt vandt Jakob Fuglsang fra 2012 til 2017 ikke et eneste cykelløb. I stedet blev han gradvist forvist til rollen som vandbærer for andre, hvis stjerner brændte stærkere end hans egen. Sådan kan cykelsporten være så ubarmhjertig.

Alt dette berører Jakob Fuglsang i sin nye selvbiografi, hvor han ganske åbenmundet fortæller om sin hidtidige karriere – og om de valg, han har taget undervejs.

Blandt andet blev han i 2010 tilbudt en kontrakt af Team Sky, det britiske cykelhold, der siden har vundet Tour de France fem gange. Manden, der kontaktede Jakob Fuglsang for at lufte Team Skys interesse, var danske Brian Nygaard, der dengang var kommunikationschef på holdet og kendte Jakob fra sin tid på Bjarne Riis’ hold.

»Det, som Sky var interesserede i dengang, afspejler sig faktisk i deres holdopbygning i dag. De har rigtig mange ryttere som Jakob – folk, der kører som hjælperyttere, men som er meget tæt på selv at kunne lave topresultater,« siger Brian Nygaard, der i dag kommenterer cykelløb for TV 2.

Blå bog: Jakob Fuglsang Alder: 33 år Hold: 2008: Team Designa Køkken

2009-2010: Team Saxo Bank

2011: Leopard Trek

2012: Radioshack – Nissan

2013-2018: Astana Pro Team Antal sejre som professionel: 17 Største bedrifter i karrieren: VM (U23) i mountainbike (2007)

Samlet vinder af Post Danmark Rundt (2008, 2009, 2010)

Samlet vinder af Østrig Rundt (2012)

To etaper ved Criterium du Dauphine (2017)

Samlet vinder af Criterium du Dauphine (2017)

En etape ved Romandiet Rundt (2018) Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Fuglsang var udset til at spille en vigtig rolle som allround rytter – men med et særligt fokus på at hjælpe Bradley Wiggins med at vinde Tour de France. Det blev som sagt ikke til noget, men rollen som hjælperytter havde Jakob Fuglsang svært ved at bryde ud af.

Efter et selverklæret »mareridtsår« skiftede han i 2013 til det kasakhiske mandskab Astana, som han stadig kører for den dag i dag. Her fik han køreglæden tilbage, da han samme år blev nummer syv sammenlagt i Tour de France

Hans rolle i forhold til den italienske superstjerne Vincenzo Nibali blev dog mere og mere låst, og siden stødte også det italienske stortalent Fabio Aru til, hvilket ikke just gav Jakob Fuglsang mange chancer til at køre for sig selv. Eller mange chancer for at please de danske cykelfans og give dem den forløsning at se en dansk rytter på sejrsskamlens øverste trin. Indtil sejren ved Criterium du Dauphine sidste år.

»Jakob er i mange år blevet set som en lidt funktionæragtig type. Sådan en erhvervscykelrytter, der stillede sig lidt for tilfreds med at hæve en god løn uden at tage det sidste skridt. Men alle har jo forskellige udviklingshistorier. Hvis bare en promille af den danske befolkning havde samme vilje som Jakob til at være den bedste, de kan være, så ville tingene sgu se anderledes ud, tror jeg,« siger Brian Nygaard.

Alt flaskede sig dog ikke fuldstændigt for Jakob Fuglsang sidste år. Han måtte nemlig udgå af Tour de France med brud på venstre håndled og albue efter et svært uheldigt styrt midt i en forplejningszone på en ellers totalt udramatisk løbsdag.

»Jakob har nået en alder nu, hvor han er en moden og professionel fyr. Så det er ikke sådan, at hans verden styrter i grus, fordi han har et uheld. Det kan han godt se ud over – for det var en god sæson sidste år,« siger Rune Larsen, holdtræner på Astana.

Han har fulgt Jakob Fuglsangs karriere fra sidelinjen i snart 16 år. Først som landstræner, da Fuglsang som 17-årig deltog ved EM i mountainbike, siden som personlig træner og nu altså som officiel holdtræner for Astana.

Selv om mountainbike-karrieren ligger langt væk, så mener Rune Larsen, at det har været med til at gøre Jakob Fuglsang til den cykelrytter, han er i dag.

»Jeg har lagt mærke til, at de ryttere, der kommer med en mountainbike-baggrund, de er vant til at træne ufatteligt hårdt. Det ved jeg fra både Michael Rasmussen og fra Jakob. De er vant til at lave virkelig hård træning, hvor landevejsrytterne måske mere har kultur for at køre en anelse mere forsigtigt i træningen,« siger Rune Larsen.

Lige nu træner makkerparret i bjergene nær Jakob Fuglsangs hjem i Nice, og ifølge holdtræneren er Fuglsang akkurat lige så stærkt kørende som sidste år.

Om det er nok til et topresultat, må tiden vise. Indtil da kan Jakob Fuglsang blot glæde sig over, at han i sin karrieres efterår har fået muligheden for at omskrive sit eget sportslige eftermæle. Det er trods alt de færreste forundt.

