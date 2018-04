Frygt for skoleskyderi fik kampklædt politi og ambulancer til at rykke ud ved gymnasium i Ishøj

Mandag eftermiddag har Københavns Vestegns Politi været talstærkt til stede foran undervisningsinsitutionen CPH WEST i Ishøj.

Både politifolk med maskinpistoler, ambulancer, lægeambulancer og biler fra PET er set omkring Sydkysten Gymnasium, der er en del af institutionen.

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi, at man har undersøgt et »mistænkelige forhold«, og at en ung mand, som er en bortvist elev fra gymnasiet, er blevet anholdt i forbindelse med aktionen.

På et pressemøde mandag eftermiddag fortæller politiet ifølge TV 2, at man frygtede, at den unge mand ville begå et skoleskyderi.

Det var angiveligt nogle bemærkninger, han havde sagt efter bortvisningen, der fik politiet til at frygte for et skyderi.

»I de tider, vi lever i, tog vi ingen chancer. Vi anholdt eleven på hans bopæl uden dramatik. Samtidig spærrede vi gymnasiet af,« oplyste Københavns Vestegns Politi på pressebriefingen.

Manden bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet. Han er ikke kendt af politiet i forvejen.

Politiet er ikke længere til stede ved gymnasiet.