Frem med tomlen: Nu åbner Danmarks første blaffer-stationer i København

Der findes busstop og togstationer, og nu bliver blafferstoppesteder så også en fast del af trafikken i København.

De i alt fire områder, der ligger i Nordvestkvarteret, på Vesterbro og to steder i Valby, skal fungere som stoppesteder for blaffere på farten og bilister med mod på at tage en ekstra passager med. Det skriver DR København.

»Vi har arbejdet sammen med Vejdirektoratet, Politiet, Københavns Kommune og alle mulige seje blaffere, så jeg er vildt stolt af, at det er lykkedes,« siger Carsten Theede, der er idémanden bag blafferstoppestederne.

Det har taget flere år at få ideen til at blive til virkelighed, og selvom der allerede findes masser af transportmuligheder og samkørsel, så ser Carsten Theede blafferstoppestederne som et supplement:

»Det her er ikke en konkurrent til GoMore og andre samkørselstjenester. Det handler om ressourcer og om at fylde bilerne op,« siger han.

Borgmester håber på flere fyldte biler

Både Politiet og Vejdirektoratet har været involveret i projektet, og også Københavns Kommune har bidraget.

På Københavns Rådhus håber teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, at blafferstoppestederne kan være med til at fylde flere biler op.

»Det vil både gøre noget ved trængsel og miljø, hvis vi kan få flere til at hoppe ind i hinandens biler,« siger hun.

Og selvom det kan synes gammeldags at stå i vejkanten med tomlen i vejret, så tror Ninna Hedeager Olsen på ideen:

»Der er gjort et grundigt forarbejde og behovet er undersøgt, og når man ved, at man kan samle blaffere op et bestemt sted, så er det en god idé,« mener hun.

Ingen garanti for en tur

I modsætning til de moderne samkørselstjenester, der allerede eksisterer, så fungerer blafferstoppestederne som i gamle dage; folk med plads i bilen giver et lift til folk med tomlen oppe.

Det nye er, at mødet kommer til at foregå ved officielle og afmærkede pladser fire steder i København.

Og selvom man ikke er garanteret et lift, håber Carsten Theede, at folk alligevel vil kaste sig ud i blafferiet:

»Der er altid et usikkerhedselement i det, og jeg synes også, det er et vigtigt menneskeligt aspekt i projektet. Man kan ikke kontrollere det hele. Det er en øvelse i at miste kontrollen,« siger Carsten Theede.