Fredet bro fra 1700-tallet revet ned ved en fejl

Fiskebæk Bro syd for Toftlund er fredet og erklæret som fortidsminde. Alligevel er broen de seneste måneder blevet jævnet med jorden og bygget op igen i tidssvarende plastic.

Det skriver JydskeVestkysten, som også har billeder af broen før renoveringen og efter.

Broen er fra 1700-tallet og dermed over 200 år gammel. Alligevel er de oprindelige granitplader blevet fjernet og erstattet af et stort sort pvc-rør, der leder Fiskebæk under vejen.

»Jeg blev ærlig talt lidt rystet, det må jeg tilstå. På vej ud til stedet i bilen, blev jeg ved med at tro, at man tog fejl. Men det var desværre ikke en fejl,« siger museumsinspektør Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland, der tager vare på egnens fortidsminder, til avisen.

Læs også »Vi er ikke en tolerant nation. Jeg kan lige så godt sige det ærligt«

Broen over Fiskebæk var fredet og udpeget som fortidsminde på linje med gravhøje og voldsteder.

Det var en beboer i området, der blev opmærksom på den lidt for grundige renovering af broen og kontaktede kommunale politikere, embedsmænd i kommunen, regionen, Museum Sønderjylland og Slots- og Kulturstyrelsen.

Peter Bramsen hedder den lokalhistoriske mand, der undrede sig over ombygningen af broen. Han håber nu, at Slots- og Kulturstyrelsen pålægger Tønder Kommune at genskabe broen i den oprindelige form.

Læs også Politiets kameraer ødelagt igen og igen: Aktivister udbetaler dusør til »modige sabotører«

Samtidig er det lidt af et mysterium, hvordan fadæsen kunne ske. Ingeniørfirmaet, der stod for renoveringen, havde ifølge JydskeVestkysten undersøgt, om broen var fredet, og havde fået det indtryk, at det ikke var tilfældet.

Tønder Kommune erkender, at der er begået en fejl 'et eller andet sted.'

»Vi har lagt os fladt ned og sagt, hvad vi har gjort,« siger fagkoordinator Christian Kjær-Andersen, som til gengæld har sørget for, at resterne af den gamle bro ikke er blevet smidt ud.