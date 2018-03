Frederiks fødselsdag: Åbner nyt forskningscenter

Kronprins Frederik fylder 50 år den 26. maj, og tre dage inden tronarvingen rammer det runde hjørne, åbner han det nye forskningscenter Crown Prince Frederik Center for Public Leadership på Aarhus Universitets School of Business and Social Sciences.

Det oplyser kongehuset på sin officielle hjemmeside.

Det nye forskningscenter skal være et sted for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse.

Kronprinsen bliver medlem af centrets Governance Committee, som skal arbejde på at sikre centrets internationale position.

»Jeg er stolt over, at det nye center kommer til at bære mit navn, og jeg glæder mig til at bakke aktivt op om centrets arbejde,« siger kronprins Frederik i en udtalelse på kongehusets officielle hjemmeside og fortsætter:

»God offentlig ledelse skaber værdi for hele samfundet og er en afgørende faktor for succesen i vores velfærdsmodel,« tilføjer han.

Kronprins Frederik fik i 1995 en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitets Institut for Statskundskab, som det nye center bliver forankret i.

Kronprinsen åbner Crown Prince Frederik Center for Public Leadership 23. maj i Aarhus Universitets oprindelige hovedbygning midt i Universitetsparken.

Det var samme sted, hvor kronprinsens oldefar kong Christian X nedlagde den første sten tilbage i 1932.

/ritzau/