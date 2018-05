Frankrigs præsident kommer på statsbesøg i Danmark til sommer

København. Frankrigs præsident Emmanuel Macron kommer på officielt statsbesøg i Danmark den 28.-29. august. Det oplyser kongehuset.

Besøget et kommet i stand efter invitation fra Hendes Majestæt Dronningen, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

- Besøget i august bliver det andet statsbesøg fra Frankrig, siden Dronningen blev regent i 1972. Det første fandt sted i 1982, hvor daværende præsident François Mitterrand besøgte Danmark.

- Fire år forinden var Regentparret på statsbesøg i Frankrig, nemlig i 1978, hvor præsident Valèry Giscard dEstaing var vært for besøget, skriver kongehuset.

Emmanuel Macron vandt i 2017 det franske præsidentvalg ved et jordskredsvalg, hvor hans nystartede parti En Marche! tog sejren.

Her slog han det nationalistiske Front Nationale, og Emmanuel Macron har siden da agiteret for et tættere europæisk samarbejde og øget frihandel.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har flere gange mødtes med Emmanuel Macron, der er en afgørende aktør i det europæiske samarbejde.

Statsministeren fortæller i en pressemeddelelse, at han glæder sig til besøget.

- Jeg ser frem til, at den franske præsident og hans hustru kommer til Danmark på statsbesøg til august.

- Ved mit første besøg hos Macron i Paris drøftede vi den danske model, og jeg mener, at danskerne godt kan ranke ryggen over, at Macron har ladet sig inspirere af den danske arbejdsmarkedsmodel i de reformer, som han nu gennemfører i Frankrig.

- Jeg ser frem til at få god tid til at drøfte grønne løsninger, samfundsreformer, EU's fremtid og måske også vores fælles passion, Tour de France, under hans besøg i Danmark, skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/