Frank Jensens stop for Formel 1 vækker ærgrelse: »Det er utroligt skuffende«

Millioner af spildte kroner og skønne spildte kræfter.

Nogenlunde sådan lyder meldingen fra en af hovedkræfterne bag et projekt med at få et Formel 1-løb til København, efter at overborgmester Frank Jensen (S) fredag over for Politiken meddelte, at kommunen nu siger nej tak til løbet.

Dermed ser nøglen ud til at være drejet endeligt om for de planer, Helge Sander sammen med pengemanden Lars Seier Christensen har haft om at afvikle et Formel 1-gadeløb i Den Indre By.

»Jeg har fået det at vide for et par timer siden. Det er utroligt skuffende. Nu tager vi meldingen fra Frank Jensen til efterretning og sunder os i weekenden,« lyder det fra Helge Sander til Berlingske.

Han beklager, at der allerede er blevet brugt »mange millioner kroner« på at forbedre, planlægge og få godkendt Formel 1 i København. Dertil kommer de mange frivillige kræfter.

Så I giver op nu?

»Nu sunder vi os først,« siger han.

Helge Sander noterer sig, at »det i udlandet var på plads«. Altså at den planlagte bane til løbet var blevet godkendt af den internationale motorsportsunion.

»Projektet er blevet fulgt med begejstring i udlandet, og jeg havde håbet på politisk opbakning herhjemme,« siger han.

Lars Seier Christensen har tidligere sagt, at det vil være stort set umuligt at afholde et grandprix, hvis hverken staten eller Københavns Kommune bidrager økonomisk.

Frank Jensen (S) siger til Politiken, at han »indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper«.

»Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning. Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici,« siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) tager beslutningen fra Københavns Kommune til efterretning.

»Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, og det ville være spændende, men også en stor udfordring at afvikle i hjertet af København,« siger han til Politiken i en skriftlig kommentar:

»Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret.«

Se kort og video: Her var det planen, at Formel 1 kunne køre i Københavns gader:

I de blå partier på Københavns Rådhus er der skuffelse at spore over overborgmesterens udmelding.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Cecilia Lonning-Skovgaard (V) kalder beslutningen for mangel på mod:

»Det har hele tiden været klart, at det her var et stort, kompliceret og dyrt projekt, og at hvis det skulle lykkes, skulle alle parter have is i maven, og alle parter skulle turde og ville det. Der synes jeg, at overborgmesteren og nogle af de folkevalgte er blevet ved med at hænge sig for meget i tekniske udfordringer og små detaljer i et konstruktionsgrundlag, som ikke helt var på plads,« siger borgmesteren.

Ifølge Cecilia Lonning-Skovgaard var tiden moden til Formel 1 i København:

»Det havde været fedt, hvis nogen havde haft modet til at sige, at det løser vi, for vi vil den her enestående chance. Det er nu, vi har Kevin Magnussen, og det er nu, vi kan få et slot i Formel 1-kalenderen,« siger hun.

Også Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance i København modtager nyheden med nedtrykt mine:

»Jeg synes, at det er ærgerligt. Det havde været et godt projekt for København og for Danmark, og jeg håber, at det kan lade sig gøre på den lange bane,« siger han.

Til gengæld mener Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen, at Frank Jensen har truffet den rigtige beslutning.

»Vi er enige med overborgmesteren på det her område,« siger Mette Annelie Rasmussen (R) og fortsætter:

»Det er en positiv nyhed for København som by. Overborgmesteren har lyttet til københavnerne, og i Radikale tror vi også, at de fleste københavnere ville se Formel 1 som en alt for voldsom indgriben i deres dagligdag,« siger hun.