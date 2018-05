Frank Jensen om regeringsudspil: »Det er svært ikke at være sky, når den, som har slået løs på en, pludselig holder op med at slå«

Regeringen har sovet i timen og først ekstremt sent indset, at hovedstaden er vigtig for Danmark, mener Københavns overborgmester. Han håber ikke, at den nylige interesse kun skyldes et snarligt folketingsvalg.