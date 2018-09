Frank Jensen giver dødsstødet til Formel 1 i København

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har fredag meddelt finansminister Kristian Jensen (V) og Formel 1-projektets initiativtager, Helge Sander, at hans samlede indstilling er, at projektet om at få Formel 1 til København skal opgives.

Det siger Frank Jensen til Politiken.

»Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning.«

»Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici,« siger han til Politiken.

Finansminister Kristian Jensen (V) tager beslutningen fra Københavns Kommune til efterretning.

»Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, og det ville være spændende, men også en stor udfordring at afvikle i hjertet af København.«

»Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret,« siger han i en skriftlig kommentar fra finansministeriet.

Se kort og video: Her var det planen, at Formel 1 skulle køre i Københavns gader:

