Fra rigmands-sport til rock’n’roll

De fleste forbinder nok Wimbledons grønne græsbaner med den oprindelige, klassiske tennis.

Men den franske pendant, der finder sted i Paris ved Bois de Bolougne-skoven, er ikke mindre traditionsrig. Som den ene af årets fire, prestigiøse grand slam, er French Open – også kaldet Roland Garros – den hårdeste. Der spilles på grus i stedet for græs, hvilket gør spillet langsommere og mere taktisk, med dertilhørende slides, hvor de bedste glider ind i bolden for hurtigt at komme væk igen, lige så snart de har slået til den.

Det røde grus, der tillader sådanne manøvrer, blev formentligt lanceret i Cannes i 1880erne, da de britiske Renshaw-tvillinger strøede terrakotta over de solsvedne græsbaner. Dermed lagde de to stjerner også grunden til et spil, der foruden finesse også kræver en hel del udholdenhed.

En af legenderne på det røde grus er den franske verdensetter René Lacoste, som med sin berømte krokodille på jakkereverset kunne løfte Open-trofæet hele tre gange. I 1974 var det Björn Borg, der vandt sin første af i alt seks Roland Garros-sejre, kun få år efter at sporten var blevet professionel. Mindre heldige var Jimmy Conners, John McEnroe, Boris Becker og Stefan Edberg, som hører til de stjerner, der har måttet vinke farvel til det eftertragtede trofæ.

»I can’t play on this stuff,« resignerede den flerdobbelte wimbledonmester Pete Sampras, da han for sidste gang måtte bøje sig i Roland Garros-banens røde støv og rejse tomhændet hjem.

»Garros er speciel, da det er højdepunktet i en fire-fem uger lang grussæson, der starter længe efter Australian Open og lige før Wimbledon, så man går fra grus til græs. Publikum er mere kyndigt, og mange kommer hvert eneste år. Men ikke for at se på hvad som helst – det skal være en god match, og så lever de virkelig med,« fortæller den svenske stjerne Mats Wilander på skurrende skånsk over telefonen fra USA.

Tennis vil altid være en stor sport, da det er som en livslektion. Det er dig, som bestemmer og dig, som løser problemerne. Mats Wilander, tidligere tennisspiler

Da han i 1982 vandt sin første ud af tre Roland Garros-sejre, var han kun 17 og dermed den yngste vinder nogensinde. Med sin stoiske spillestil og dobbelte baghånd lignede han i begyndelsen et klon af idolet Björn Borg, som havde en utrolig betydning for tennissen i Sverige.

»Det var ham, som gjorde, at vi begyndte, og som spillede en enorm rolle i resten af verden. Borg ændrede tennissen fra at være en rigmandssport til rock' n’roll. Det er ham, vi alle skal takke, da han startede det hele. Nu er det Nadal og Federer, som er de heftige,« fortæller Wilander entusiastisk.

Meget er sket siden dengang, han kørte i bil hele vejen fra Sverige til Paris for at spille i French Open. Sporten er blevet større, og der er mange flere penge og flere turneringer, hvor man kan samle point til verdensranglisten. Selve spillet er ret så uforandret – et individualistisk, introvert spil, hvor man er alene om alle beslutninger.

»I 80erne dominerede svenskerne sammen med Frankrig, USA og Australien. Nu er konkurrencen meget større og mere international. Man kan slet ikke sammenligne det med i dag. Før så man tennis på de store TV-kanaler – nu kan man se det hvor som helst – på sin iPad f.eks.,« fortæller Wilander, som i omtrent 15 år har haft sit eget program på Eurosport.

»At kommentere er næsten det samme som at stå på banen. Man lever sig ind i spillet og forsøger at løse et problem. Grundlæggende handler tennis om at kunne tilpasse sig og om taktik. Man skal have boldøje, man skal kunne bevæge sig, og man skal være hurtig. I sidste ende er det taktikken, der skiller de bedste fra alle de andre – de bedste spillere er hele tiden i nutiden.«

En af turneringens absolutte hovedpersoner er den spanske Rafael Nadal, som sidste sommer vandt sin tiende Roland Garros-sejr. En bedrift, som sandsynligvis aldrig vil blive slået, og som utvivlsomt vil få mange til at skulke fra kontoret for at følge kampene på nært hold.

1987: Gérard Titus-Carmel. Illustration: Galerie Lelong

Selve tennisanlægget blev oprindeligt bygget til René Lacoste og hans tre Davis Cup-makkere, da de i 1928 skulle forsvare deres titel, som de havde vundet i USA.

Lige den tradition er dog i fare for at forsvinde, da den 118 år gamle turnering måske skifter navn til World Cup og herefter kun afholdes én gang om året på et neutralt sted, der forventes at ligge i Asien.

Samtidig eksperimenterer australierne med at forkorte kampene fra seks til kun fire set.

I en traditionsbunden sport fra de viktorianske tider falder den slags projekter ikke i god jord.

»I Davis Cup-turneringen kan man samle holdene i starten, men senere skal man spille på hjemmebane. Det er det, der gør noget for tennissen,« fortæller Wilander, som blev introduceret til sporten af sin far, der havde set Davis Cup hjemme i Sverige. Han spillede først mod sine to brødre og alene mod en væg, og der gik ikke lang tid, før han droppede ishockeyen til fordel for tennis.

»Jeg har hele mit liv troet, at vi flyttede til Växjö på grund af min fars arbejde. Men nu er jeg begyndt at tænke, at vi måske i virkeligheden flyttede, så jeg kunne spille indendørs. Min far døde for 25 år siden, så jeg nåede aldrig at spørge ham,« fortæller svenskeren.

Som forhenværende stjerne er det nu hans mål at udbrede sporten til så mange som muligt.

1986: Jiri Kolar. Illustration: Galerie Lelong

»Tennis vil altid være en stor sport, da det er som en livslektion. Det er dig, som bestemmer, og dig, som løser problemerne. Alt, man lærer i sporten, har man glæde af senere i livet.

I dag findes der så meget at vælge mellem inden for idræt og videospil, og det kan være svært at fokusere. En 21-23-årig fokuserer, som vi gjorde, da vi var 17-18. Tennis er en sport for livet, også selv om man taber som junior og bliver ældre. Det er let at organisere, og der er få skader. Alle burde lære at spille, ligesom når vi lærer at cykle eller at svømme,« siger Wilander, som selv har fire børn, som spiller og følger med i de store turneringer.

Williamsfamilien er et godt eksempel på, at man kan komme til tops i tennissen, selv om man kommer fra en fattig baggrund. Wilander siger, at det er fantastisk, at det lykkedes for dem – imod alle odds.

»Min filosofi er, at man har mange forskellige slag, der passer til situationen. Man kan slå en topspin, man kan slice, man kan spille ved nettet og ved baglinjen. Slagene afhænger af, hvem man spiller imod – nogle gange bruger man slet ikke visse slag. Så hvis man taber, er det ikke, fordi man har spillet dårligt, men fordi man har spillet forkert. Hvis man vinder, har man spillet rigtigt – man har brugt de rigtige slag,« fortæller svenskeren med eftertryk.

Fælles for de gamle stjerner er, at de ofte har spillet rigtigt. De er alle gået igennem samme ting, siden de var teenagere, og de har rejst over hele verdenen. I dag er de venner.

»Vi elsker tennis – for os er spillet vigtigere end at vinde. Folk tror, at McEnroe bare ville vinde, men det passer ikke; han gør meget for sporten som kommentator og med sin tennisskole,« siger Mats Wilander om den amerikanske provocateur, som desuden optræder i hans program som selvudnævnt tenniskommissær.

»Da jeg var ung, troede jeg aldrig, at jeg ville blive tennisjournalist og kommentator. Nu synes jeg, at det er heftigt at have denne passion. Når folk spørger mig, om jeg ikke er skuffet over, at jeg aldrig vandt Wimbledon, siger jeg nej; det spiller ingen rolle længere.

Roland Garros’ røde rammer har inspireret en perlerække af kunstnere fra det berømte Galerie Lelong, der har stået for French Open-plakaterne siden 1981. 1981: Eduardo Arroyo. Illustration: Galerie Lelong

Der findes en utrolig respekt for de ældre spillere. Jeg følte det for Björn Borg, Rod Laver og Stan Smith. Mange af de gamle kom med og kiggede på kampene, og vi fik lov til at møde dem.

Nu er det det samme med Nadal og Federer, de har en utrolig respekt for os. Den dag, de ikke længere spiller, er det svært at vide, hvordan tennissen bliver.«

French Open på Roland Garrosanlægget gik i gang 21. maj og slutter 10. juni.