Fra prinsesse til dronning: Anne-Marie fylder 72 år

Hun blev født som prinsesse af Danmark på Amalienborg i København.

Torsdag kan eksdronning Anne-Marie Dagmar Ingrid, der er dronnings Margrethes yngste søster, fejre sin 72-års fødselsdag.

Som 13-årig mødte eksdronning Anne-Marie første gang den daværende græske kronprins, Konstantin, på Fredensborg Slot, og året efter hendes konfirmation kom den græske kronprins igen til Danmark.

»Han havde vist set mit konfirmationsbillede og ville gerne mødes med mig, så han fandt på en eller anden undskyldning - noget med sejlsport - for at komme herop.«

»Men igen, jeg var stadig så ung, så det var bare sjovt og hyggeligt at møde ham, men der må dog alligevel have været et eller andet, for jeg kan tydeligt huske det besøg,« sagde eksdronning Anne-Marie til Alt for damerne i 2016 om mødet med ekskong Konstantin.

De to bevarede kontakten, og han friede til hende i sommeren 1962, men hendes forældre fik først besked om frieriet i 1963.

»Vi ville egentlig gerne giftes med det samme, men vi måtte vente, til jeg blev 18 år, for ellers skulle jeg have kongebrev, og det kunne der ikke blive tale om, sagde min far,« fortalte eksdronning Anne-Marie til Alt for damerne.

Parret giftede sig den 18. september 1964, knap tre uger efter at den daværende prinsesse var fyldt 18 år. I mellemtiden var Konstantin blevet konge, så ved brylluppet blev den danske prinsesse med et til dronning af Grækenland.

Ti måneder efter brylluppet blev det unge par forældre til deres første barn - en pige, som fik navnet Alexia. Siden da fulgte børnene Pavlos, Nikolaos, Theodora og Philippos.

Efter en folkeafstemning og forfatningsændring blev det græske monarki afskaffet i 1974, og Grækenland blev til en republik. Parret havde på det tidspunkt dog allerede forladt landet efter et militærkup i 1967.

Efter militærkuppet levede eksdronning Anne-Marie og ekskong Konstantin i mange år i eksil i Italien, Danmark og England.

I 2004 fik den græske ekskongefamilie igen lov til at bosætte sig i Grækenland, og i 2013 flyttede parret endegyldigt tilbage til landet.

Selv om Grækenland i mere end 40 år har været en republik, betegner Anne-Marie fortsat sig selv som dronning, og det samme gør den danske kongefamilie.

/ritzau/