Forurening med sprøjtemiddel i grundvand er værre end frygtet

En historisk stor forurening har ramt de danske drikkevandsboringer.

Det skriver DR.

Forureningen stammer fra stoffet Desphenyl-Chloridazon, et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev brugt i produktionen af rødbeder, roer og løg. Stoffet blev forbudt i 1996, men effekten kan altså stadig ses i grundvandet.

Opdagelsen er kommet frem ved undersøgelser af 1.698 danske vandværker og meldt ud via et notat offentliggjort i dag af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Man har fundet pesticidrester i hver fjerde boring, og i ti procent af tilfældene, svarende til 164 drikkevandsboringer, ligger forureningen over grænseværdien.

»Alt tyder på, at vi står med den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde. De nyeste resultater viser, at problemet med sprøjtemidlet er landsdækkende, at flere hundrede vandværker er ramt og at forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne,« siger direktør i DANVA (vandselskabernes interesseorganisation , red.), Carl-Emil Larsen, i en pressemeddelelse udsendt onsdag morgen.

Man er først for nyligt blevet pålagt at teste for Desphenyl-Chloridazon, og sagen viser, at der kan være andre skadelige stoffter i drikkevandet, som vi ikke tester for i dag.

Det er vandværker landet over, hvor grænseværdierne er for høje. I Guldborgsund finder man landets mest omfattende vandforurening: Her er grænseværdien 100 gange højere end den tilladte.

Det høje pesticidniveau kan ende med at blive en dyr fornøjelse for forbrugerne.

»Det vil alt andet lige påvirke omkostningerne i de berørte vandværker. Nogle steder må små værker formentlig give op over for udsigten til de investeringer, indsatsen kræver, og slå sig sammen med en større naboforsyning. Der er kun et sted, vandværket kan få udgifterne dækket, og det er hos kunderne via vandtaksten,« siger Carl-Emil Larsen i pressemeddelelsen.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener på trods af forureningen ikke, at der er grund til at ændre på overvågningen af grundvandet.

»Man skal huske på, at det her jo er stoffer, der har mere end 20 år på bagen, som af forskellige årsager har fundet vej til vores drikkevand. Men jeg mener helt overordnet set, at vi har et fantastisk godt system i Danmark,« siger han til DR.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke, at der er nogen akut sundhedsfare ved at drikke vand med de fundne mængder forurening, men peger på, at man skal være varsom på blandingseffekterne af forskellige stoffer.