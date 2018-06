Forsvarsministeriet anker dom i tortursag

Forsvarsministeriet anker Østre Landsrets dom om danske soldaters medansvar for behandlingen af irakiske fanger under militæroperation i 2004.

Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en udtalelse på ministeriets hjemmeside.

»Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at Østre Landsret i dommen når frem til, at de danske soldater ikke udsatte irakerne for nogen form for overgreb i forbindelse med operationen. Men jeg kan allerede nu slå fast, at Forsvarsministeriet vil anke dommen,« siger ministeren.

I fredagens dom slår Østre Landsret fast, at dansk militær var medansvarlig for, at 18 irakiske fanger blev slået og sparket.

Imidlertid kunne de danske soldater ikke vide, at de tilbageholdte også ville blive udsat for tortur, sådan som irakerne har hævdet, hedder det i afgørelsen.

De 18 irakere er blevet tilkendt en godtgørelse på 30.000 kroner hver.

/ritzau/