Forsvaret sænker kravene til soldaters form

København. Det bliver snart lidt lettere at leve op til de fysiske mindstekrav for soldat i Forsvaret.

Hvert år skal alle godt 15.000 militært ansatte og nogle af de civile medarbejdere bestå et såkaldt basiskrav med løbe- og styrkeprøver. Det skal sikre, at de er i form til at passe deres job og undgå skader.

Til maj ændres kravene. En række styrkeøvelser ryger ud, mens andre kommer til.

Det skyldes, at det gamle basiskrav skabte problemer - især de prøver, hvor soldaterne skulle holde kroppen stille og spændt i anstrengende positioner.

Det fortæller idrætsfysiolog Henriette Albinus Hasselstrøm fra Forsvarets Sundhedstjeneste.

- Selv veltrænede soldater havde problemer med at bestå. Forsvaret risikerede altså at ekskludere dygtige medarbejdere på et forkert grundlag, siger Henriette Albinus Hasselstrøm.

Hun har været i spidsen for den arbejdsgruppe, der fandt frem til de nye krav. De statiske øvelser er nu erstattet med dynamiske øvelser, der for mange vil være nemmere at klare.

Der er også skruet på løbetesten, så de yngste soldater ikke skal løbe lige så hurtigt for at bestå.

Til gengæld er der ikke længere forskel på kravene til kvinder og mænd over 50 år. Det gør, at kvinder i den aldersgruppe nu skal løbe lidt hurtigere end før.

Alt i alt er barren dog sænket, lyder vurderingen. Og knap var det nye sæt krav kendt, før det begyndte at rulle ind med utilfredse kommentarer på Forsvarets Facebook-side.

En klar tilbagegang, stram op og en joke lød nogle af de mere kritiske bidrag fra nuværende og tidligere soldater.

Men basiskravet er ikke det eneste krav, der stilles i Forsvaret, siger Henriette Albinus Hasselstrøm.

- Det er et fysisk mindstekrav. Det er ikke så svært at bestå, og det skal danne grundlag for, at den enkelte kan træne sig op til det niveau, der anbefales i forhold til den funktion, de har, fortæller hun.

Skal en soldat for eksempel udsendes, stilles der nemlig væsentlig højere krav: de såkaldte operative anbefalinger.

I de to store soldaterforeninger, CS og HKKF, bakker man op om de lettere krav. Især fordi de suppleres af de højere kriterier, der stilles til soldater, som for eksempel skal udsendes.

/ritzau/