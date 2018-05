Forsvarere angriber igen præmissen i stor bestikkelsessag

Forsvaret i Atea-sagen, hvor flere tidligere chefer i Region Sjælland og it-selskabet Atea er anklaget for at yde og modtage bestikkelse, stiller lørdag spørgsmålstegn ved, om der overhovedet kan være tale om bestikkelse i sagen.

Sagen handler om, at en del af de penge, som Region Sjælland købte ind for hos Atea, blev sat ind på en konto i selskabet.

De penge er så brugt til dyre rejser og ekstravagante middage. Med på rejserne var en tidligere it-driftschef og it-direktør i Region Sjælland.

»Anklagemyndigheden har haft det synspunkt, at man kan blive bestukket med sine egne midler.«

»Det er et særegent synspunkt. Og det bestrider jeg, kan lade sig gøre.«

»Som man forstår begrebet bestikkelse, så skal der flyde en formuefordel melle A og B,« sagde forsvareren for it-driftschefen, Andro Vrlic, lørdag.

Og forsvareren for den tidligere it-direktør, advokat Mikael Skjødt, fortsatte det argument.

»Kan man blive bestukket med sine egne penge?«

»Anklagemyndigheden har levet op til ordsproget om, at kan du ikke ride på to heste på en gang, så har du ikke noget at gøre i et cirkus. Men nu er det ikke et cirkus, dette her,« sagde han.

Anklagemyndigheden har tidligere fremført, at Region Sjælland ikke var vidende om kontoen med pengene og ikke kunne føre kontrol med den. Og at pengene derfor ikke blev brugt uden regionens accept eller vidende.

Derfor er de anklagede fra regionen også anklaget for underslæb, da de har brugt regionens penge uden dennes accept.

En person i samme sagskompleks er allerede blevet dømt for bestikkelse, selv om det grundlæggende var sket for regionens egne penge. Det kan danne præcedens for den igangværende sag.

Forsvareren for den tidligere it-direktør hæftede da også et par ord til afgørelsen.

»I den dom siger man, at det ikke er noget krav, at midlerne kommer fra dem, der bestikker.«

»Det er jeg enig i, men det må dog være et krav, at pengene ikke kommer fra dem, der bliver bestukket.«

»Man bliver jo ikke meget rigere af at blive bestukket med sine egne penge,« siger Mikael Skjødt.

I alt er syv personer og selskabet Atea anklaget i sagen. Anklagemyndigheden kræver ubetingede fængselsstraffe i sagen.

Alle anklagede nægter sig skyldige.

/ritzau/