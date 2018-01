Forsvarer om dødelig vandscooter-ulykke: Et års fængsel er nok

»Jeg mener, at han skal have en straf, som han kan mærke. Men det er og bliver en ulykke, der er sket her.«

Sådan siger advokat Jane Ranum i sit forsvar for en 25-årig mand, der i maj sidste år på vandscooter bragede ind i en lille udlejningsbåd i Københavns Havn. To unge amerikanske kvinder blev dræbt, og inden længe skal manden have sin straf.

I Københavns Byret er det onsdag blevet tid til, at forsvarer Jane Ranum giver sit syn på sagen, efter at senioranklager Elisabeth Boserup tirsdag anbefalede en straf på fire års fængsel.

»Jeg mener, at det er en alt, alt, alt for høj strafposition, som anklageren lægger sig på,« siger Jane Ranum.

Efter hendes opfattelse vil fængsel i højst et år være mere passende.

»Det er i sin egen groteskhed lidt vilkårligt, at der er to afdøde i den her sag. Men jeg er naturligvis enig i, at det skal afspejle sig i straffen.«

»F (den tiltalte, red.) har sagt til mig, at det hårdeste er, at han skal leve med to liv på samvittigheden resten af livet. Det kan rettens afgørelse ikke ændre på,« siger Jane Ranum.

Umiddelbart efter ulykken erkendte den i dag 25-årige stilladsarbejder, at det var ham, der sad på den dræbende vandscooter, og at han dermed var skyld i kvindernes død.

Leah Bell, der kom fra delstaten Louisiana, blev 18 år. Linsey Malia på 21 var fra delstaten Massachusetts.

Under retssagen har den tiltalte forklaret, at han om aftenen 6. maj 2016 var på tur med en flok venner på vandscootere, da han pludselig mistede herredømmet over sin maskine.

Han erkender også at have sejlet for hurtigt. Men der var på ingen måde tale om de 50-60 kilometer i timen, som flere vidner tidligere har hævdet.

»Han har gjort noget, som han ikke burde have gjort. Jeg mener, at den grove uagtsomhed består i, at han har sejlet med en fart, der ikke var tilpasset forholdene,« siger Jane Ranum.

Ikke desto mindre mener hun altså, at et års fængsel er nok. Blandt andet henviser hun til, at manden hverken var påvirket af alkohol eller stoffer.

Efter hendes opfattelse vil det desuden være forkert at sidestille uforsvarlig sejlads på vandscooter med særlig hensynsløs kørsel i trafikken.

»Man skal bedømme sagen i den kontekst, hvor sejladsen fandt sted i. Det var en kontekst, hvor der ikke var tilnærmelsesvist den fokus på farlighed ved vandscootersejlads, som der er ved almindelig trafik,« siger advokaten.

Dommen i sagen ventes senere på ugen.

/ritzau/