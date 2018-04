Forsvarer kræver sexkrænkede som vidner i retten

København. De er blevet krænket på det groveste. Over 5000 gange er en video af en 15-årig pige og dreng med groft seksuelt indhold blevet delt mellem fremmede via Facebook.

Ni prøvesager har kørt i byretten, og ankesagerne er nået til landsretten. Nu risikerer de to krænkede at skulle vidne i retssager mod en af dem, der har delt videoen, i den såkaldte Umbrella-sag, skriver Politiken lørdag.

»De forurettede har ikke været afhørt i retten, så vi ved ikke, om de har givet samtykke - det vil vi gerne høre fra hestens egen mund. Det kan godt være, politiet har opfattelsen, at de ikke har givet samtykke, men i et retssamfund som det danske er det ikke nok.«

»Det skal frem i retten, om politiets opfattelse er rigtig eller forkert, siger en af de tiltaltes forsvarsadvokat,« Michael Bjørn Hansen, til Politiken.

Hans klients sag skal for Østre Landsret om et par uger.

Ifølge forsvareren er der ingen tvivl om, at de unge har vidst, at de blev filmet og havde givet samtykke til det. Derfor mener han, at de to må have vidst, at videoen kunne blive delt.

Der er vel forskel på at give samtykke til at blive filmet og så til, at videoen skal deles med over 5000 mennesker?

»Det er jeg fuldkommen klar over, men de må jo så forklare, hvem det skulle fordeles til, og hvilke overvejelser de har gjort. Det kunne være interessant at høre, hvad formålet var med, at der skulle optages billeder af de scener. Der har de et forklaringsproblem,« siger Michael Bjørn Hansen til Politiken.

Landsretten har givet forsvareren afslag på ønsket om at bringe de to medvirkende i videoen ind som vidner. Han vil nu have Højesteret til at vurdere sagen.

