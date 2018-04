Forsvarer: Frifindelse i sag om sexvideo får stor betydning

København. Vestre Landsret vekslede i marts en betinget fængselsstraf for at have delt en meget omtalt sexvideo til en bøde på 2500 kroner.

Den 20-årige mand slap for fængsel, da han blev frifundet for børneporno, og han fik i stedet bøden for blufærdighedskrænkelse.

Tirsdag håber forsvarer Kåre Traberg Smidt, at Østre Landsret vil følge Vestre Landsret og ligeledes finde frem til frifindelse for børneporno.

- Jeg tror, at det kommer til at have en stor betydning. Det er afgørende at vide, om den anden halvdel af landets landsretter er enig, siger forsvareren:

- Og det er da klart, at hvis retten kommer til samme konklusion i morgen, så stopper sagen nok der.

- Men hvis retten ikke kommer til samme konklusion, så skal den nok i Højesteret, for man kan jo ikke have to landsretter, som går hver sin vej.

Kåre Traberg Smidts klient, en 22-årig mand, fik i byretten ti dages betinget fængsel for at have delt videoen med syv venner.

Ved frifindelsen i Vestre Landsret var der tale om en 20-årig mand, som havde delt videoen til 12 personer.

Og ifølge forsvareren er de to sager meget ens. Derfor mener han, at begge landsretter bør nå til frifindelse:

- Det er få antal delinger, og det er nogenlunde samme forhold, som gør sig gældende for tiltalte. Derfor er det alt i alt næsten en identisk sag, siger Kåre Traberg Smidt.

Sagerne er en del af det store sagskompleks, som er døbt "Umbrella", og handler om deling af videoklip af to 15-årige, som har seksuelt samkvem.

Her er byretterne i en række prøvesager nået frem til betingede fængselsdomme for børneporno.

Dermed har det set sort ud for de flere end 1000 sigtede, som med en dom for børneporno risikerer ikke at kunne arbejde med børn eller rejse til USA.

Vestre Landsrets dom ændrede dog på det, da den frifandt for børneporno. I dommen lød det, at den 20-årige mand ikke kunne vide, at personerne i videoen var under 18 år, da videoen var sløret.

/ritzau/