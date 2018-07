Forskning: Natur er godt for dit helbred

Lyden af bladenes raslen, duften af fugtig skovbund og synet af sollyset, der flimrer gennem trætoppene.

Det er vel de færreste, der bliver mere stressede af en gåtur i skoven.

Og faktisk kan naturen ligefrem have en positiv indvirkning på dit mentale og fysiske helbred, viser studier.

I denne måned har det britiske University of East Anglia offentliggjort et stort studie, som påviser en bred palet af positive effekter ved at bo tæt på eller færdes i naturen.

»Vi har indsamlet data fra flere end 140 studier,« udtaler Caoimhe Twohig-Bennett fra universitetets medicinske fakultet i en pressemeddelelse.

»Og vi fandt ud af, at det at bruge tid i, eller bo tæt på, natur er forbundet med forskellige og signifikante fordele for helbredet. Det reducerer blandt andet risikoen for type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og for tidlig død,« siger hun.

Samtidig viste studiet, at folk, der tilbragte meget tid i naturen, havde en bedre søvn, lavere puls og et lavere stressniveau, fortæller Caoimhe Twohig-Bennett.

»Faktisk var én af de virkelig interessante ting, vi fandt ud af, at det at være i grønne omgivelser, reducerede kortisolindholdet i folks spyt. Noget, der ellers er et fysisk stresstegn,« siger hun.

Såkaldt forest bathing har længe været en populær terapiform i Japan. Det går ud på, at man fortaber sig i sine sanseindtryk, når man færdes i naturen.

»Og vores studie viser, at de måske har fat i den lange ende,« siger Caoimhe Twohig-Bennett.

Fakta: Forest bathing for begyndere Forest bathing betyder, at man dykker ned i naturen ved at fokusere på sanseindtrykkene - altså bader i indtrykkene.

Traditionen kommer fra Japan og er beslægtet med meditation og mindfulness.

Det handler ikke om at lave motion, løbe eller vandre. Det handler bare om at være i naturen.

Her kan du tænke over at bruge dine fem sanser. Hvilke lyde er der i skoven, og hvordan er duften? Hvordan føles jorden, og hvordan er lyset? Kilder: Time Magazine, Dr. Qing Li, forfatter til bogen "Forest Bathing". Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Netop i Japan gennemførte Chiba University fra 2005-2011 et stort studie, hvor de blandt andet målte blodtryk og stresshormoner (kortisol) hos personer, som både skulle færdes i by- og skovområder.

Her viste studierne, at kortisolniveauet i gennemsnit faldt med 15,8 procent, når folk gik i naturen frem for i byen. Og samtidig faldt pulsen markant, når folk gik i eller kiggede på naturomgivelser frem for byomgivelser, skriver forskerne.

Konklusionen blev derfor, at der er kraftig indikation for, at natur har afslappende og stressforebyggende indvirkning på krop og sind.

Og selv om naturterapi kan lyde flippet, er det også en behandlingsform, som vinder indpas i vestlig medicin.

Ifølge britiske The Guardian er forest bathing også en stigende trend i Storbritannien. Og University of Essex lavede i 2010 et såkaldt metastudie, der sammenlignede al forskning om naturens indvirkning på det mentale helbred.

Her var konklusionen, at når man motionerede i grønne omgivelser frem for i byen så forbedrede det både selvtilliden og humøret hos testpersonerne. Hvis der også var rislende vand, blev de positive indvirkninger endnu større.

Og sidste år begyndte cancerinstituttet på Northside Hospital i Atlanta, Georgia, at tilbyde deres patienter naturterapi. Ikke fordi det hjælper på kræften, men fordi det rystede patienterne sammen og fik deres opmærksomhed væk fra sygdommen, skriver New York Times.

Hvorfor naturen er god for vores helbred, har forskerne ikke fundet bevis for.

University of East Anglia peger på, at det kan handle om, at folk, der bor tæt på natur, typisk har flere muligheder for at være fysisk aktive og møde andre. De peger også på, at naturens mikrobakterier kan forbedre immunforsvaret. Den sidste forklaring hælder forskerne fra Chiba University også til.

