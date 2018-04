Forskere afslører 44 gener forbundet med depression

Aarhus. Et stort internationalt studie med dansk deltagelse giver nyt håb for udvikling af bedre og målrettet medicin til depression, som er en global folkesygdom.

Undersøgelsen omfatter mere end 135.000 mennesker med depression og har identificeret 44 gener, der har en forbindelse med depression - heraf 30 nyopdagede.

Det giver ifølge forskerne håb for de omkring 500.000 danskere, der er ramt af sygdommen.

- Det bringer os et markant skridt fremad i forståelsen af den biologi, som er med til at udvikle depression, siger professor Anders Børglum fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Der er en begrænset virkning af den antidepressive medicin, der tilbydes i dag.

- Langt fra alle har god effekt af den eksisterende depressionsmedicin, så der er meget brug for mere viden, siger han.

Anders Børglum håber, at opdagelserne sætter skub i udviklingen af personlig medicin, så man ved hjælp af den genetiske profil kan skræddersy behandlingen mere til den enkelte patient.

Udvikling af ny og mere biologisk målrettet medicin tager dog tid.

- Men første skridt kan være, at man kan bruge allerede testet og godkendt medicin fra andre områder, som dette studie også tyder på kan have en effekt også på depression. Det kan for eksempel gælde calcium-blokkere, som nu bruges mod forhøjet blodtryk og hjerteproblemer, siger han.

Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og involverer over 200 forskere, som er gået sammen i det internationale samarbejde, Psychiatric Genomics Consortium. Herunder det store danske iPSYCH-projekt.

Den danske del af undersøgelsen viser, at personer, som har gentagne depressioner, har flere genetiske risikovarianter end dem, der kun har depression en enkelt gang.

- Det samme gælder for mennesker, der tidligt i livet diagnosticeres med depression. Måske skal vi derfor være særligt opmærksomme og aktive i behandlingen af personer med depression, som har en stor genetisk sårbarhed, siger Anders Børglum.

/ritzau/