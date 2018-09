Forskere påviser mulig sammenhæng mellem gluten og diabetes

København. Danske forskere har påvist en mulig sammenhæng mellem indtag af gluten under graviditeten og forekomsten af type 1-diabetes.

Det skriver Politiken torsdag.

Det er første gang i verden, at sammenhængen bliver påvist, og forskningsresultaterne er torsdag blevet offentliggjort i det anerkendte lægetidsskrift British Medical Journal.

- Resultatet er helt klart og statistisk signifikant. Jo mere gluten mor indtog under graviditeten, jo større var risikoen for, at hendes barn udviklede type 1-diabetes siden hen, siger seniorforsker Julie Antvorskov fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet til Politiken.

- Faktisk viser vores studie, at kvinder med et højt glutenindtag under graviditeten havde dobbelt så stor forekomst af børn med type 1-diabetes sammenlignet med kvinder med et lavt glutenindtag, tilføjer hun.

Studiet er udført sammen med forskere fra Statens Serum Institut.

Forskerne undersøgte 67.565 graviditeter hos 63.529 kvinder og fulgte børnene i lidt over 15 år.

Derefter så de i Danske Register for Børne- og Ungdomsdiabetes, at 247 af børnene havde fået type 1- diabetes.

Blandt kvinder med lavt glutenindtag i løbet af graviditeten, fik 0,3 procent af børnene type 1-diabetes.

Til sammenligning fik 0,52 procent af børnene, hvis mor havde et højt indtag af gluten under graviditeten, type 1-diabetes.

Forskerne understreger dog, at det er for tidligt at opfordre til kostændring hos gravide.

- Vi kan ikke sige noget om kostanbefalinger på baggrund af studiet, da det er første gang, at sammenhængen er påvist. Det skal efterprøves og gentages i andre solide studier, før resultatet kan få konsekvenser, siger Sjurdur Frodi Olsen fra Statens Serum Institut.

