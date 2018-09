Forskere anbefaler: Æg skal nedfryses, før du bliver 35

Jo yngre æg, jo bedre.

Det er mottoet, hvis du en dag skal gennemgå fertilitetsbehandling.

En ny rapport fra den britiske myndighed, der beskæftiger sig med fertilitetsbehandling og forskning, viser, at sandsynligheden for en graviditet med æg, der er nedfrosset, efter at kvinden er fyldt 40 år, er »meget spinkel«, skriver det britiske medie The Guardian.

Konklusionen er baseret på data fra fertilitetsklinikker indsamlet fra 2010 til 2016. Undersøgelsen er foretaget af Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA, der konkluderer, at kvindens alder, når æggene nedfryses, er en nøglefaktor for en succesfuld graviditet ved en senere fertilitetsbehandling.

Fra kvinden fylder 35 år, bliver sandsynligheden for at blive gravid højere, hvis hun gennemgår fertilitetsbehandling med æg, der er frosset ned, før hun blev 35, end gennem den naturlige vej med blomsten og bien.

Loven sætter grænsen

Men det er ikke kun fertiliteten, der sætter grænsen. I Danmark må barnløshedsbehandling ikke foretages, efter at kvinden er fyldt 46 år, og det er praksis på offentlige klinikker, at der ikke behandles, når kvinden er over 40 år.

Det skriver professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Jakob Ingerslev som vejledende retningslinjer på netdoktor.dk.

Teknologien vil ændre sig til det bedre for kvinder, fordi vi har brug for, at den gør det Simon Fishel, stifter af fertilitetsklinikken Care Fertility Group

»Der er ikke aldersmæssig begrænsning vedrørende mandens alder, men høj alder hos manden kan give anledning til særlig rådgivning - for eksempel sociale, psykologiske og andre forhold, når ældre mænd skal være fædre,« fremgår det også.

I Danmark er det kun lovligt at gemme på de frosne æg i op til fem år. Der er derfor flere gode grunde til at gå i gang med projekt baby, før kvinden når midten af trediverne.

I England kan barnløse kvinder imidlertid tage det mere roligt. Her kan æggene opbevares i op til ti år, men det er ikke nok, mener Simon Fishel, der er stifter af fertilitetsklinikken Care Fertility Group. De opfordrer til, at kvinder får frosset æggene i alderen 28-32.

»Teknologien vil ændre sig til det bedre for kvinder, fordi vi har brug for, at den gør det,« siger han til The Guardian og opfordrer derfor til, at lovgivningen følger med.

Donoræg steget i værdi

For kvinder, der ikke var tidligt nok ude, eller ikke selv er fertile, er der også muligheden for at få børn gennem donoræg. Det har været nemmere siden 2016, hvor regeringen indførte en betydningsfuld lønstigning til ægdonorer.

Kompensationen til donorer steg fra 2.400 til 7.000 kroner.

Det bevirkede, at de tidligere årelange ventelister enten blev helt elimineret eller drastisk beskåret på landets daværende fertilitetsklinikker.

»Det er ikke kompensationen som sådan, men at kompensationen er blevet højere, gør det muligt for nogle at donere, som før ikke havde muligheden,« sagde formand for Dansk Fertilitetsselskab og overlæge på Rigshospitalet fertilitetsklinik Elisabeth Carlsen dengang til DR.

Undersøgelsen fra Storbritannien viser, at sandsynligheden for at blive gravid gennem fertilitetsbehandling er næsten dobbelt så stor, hvis æggene kommer fra en donor. I 2016 var succesraten for graviditeter med nedfrosne æg på 18 pct., mens chancerne steg til 30 pct., hvis æggene kom fra en donor.

»Grunden til det er, at donoræg kommer fra yngre kvinder« siger Alastair Sutcliffe, der er professor ved den pædiatriske afdeling ved University College London, til The Guardian.