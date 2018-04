Forsikringssvindel: 22-årig skyldig i vens død under sejltur

Hillerød. En 22-årig mand bragte sin 24-årige vens liv i fare, da han i oktober sidste år satte ild til sin båd på Roskilde Fjord for at få forsikringspenge udbetalt.

Det har et nævningeting i Retten i Hillerød afgjort mandag.

De to mænd måtte på grund af branden hoppe over bord, hvilket resulterede i, at den 24-årige Tavab Khoshival druknede.

Den unge mand var tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, da den 22-årige ifølge anklageren godt vidste, at hans ven var dårlig til at svømme, og at redningsvestene på båden ikke virkede.

Men retten mener ikke, at omstændighederne kan betegnes som særligt skærpende. Derfor dømmes den 22-årige alene for uagtsomt manddrab.

Da den dømte i december fik to års fængsel for flere mindre forhold, primært omhandlende økonomisk kriminalitet, skal retten mandag eftermiddag vurdere, om han skal have en tillægsstraf.

Det mener anklager Bente Schnack. Efter hendes vurdering bør der lægges seks til otte måneders fængsel oveni hans nuværende dom.

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen mener derimod ikke, at mandagens skyldkendelse bør udløse yderligere straf. Hvis der skal tildeles en tillægsstraf, bør den ifølge ham maksimalt være på tre måneder.

- Seks til otte måneder er helt ved siden af skiven, siger forsvareren i retten mandag.

Episoden, som har ført til, at den unge mand nu er kendt skyldig, fandt sted 14. oktober sidste år.

Her sejlede den 22-årige sammen med den to år ældre ven sin lidt over ni meter lange båd af mærket Windö ud på Roskilde Fjord ud for Asgård.

Da båden var cirka 800 meter fra land og befandt sig på cirka syv meters dybde, satte den 22-årige ild til båden. Blandt andet hældte han benzin på skibets motor.

Herefter antændte han et stykke stof gennemvædet af benzin og kastede det på motoren.

Ildspåsættelsen fik motoren til at eksplodere. Derfor sprang de to mænd over bord og ud i det knap 11 grader varme vand.

Men det var altså kun den 22-årige, der kom op af vandet igen. To uger senere blev Khoshival fundet druknet.

Den tiltalte har tidligere i retten forklaret, at planen havde været at sætte ild til båden med henblik på at få forsikringspenge udbetalt.

/ritzau/