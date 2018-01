Forretningsmand med 600 konkurser bag sig får fængselsstraf

Københavns Byret straffer en forretningsmand, som har flere end 600 konkurser bag sig, med betinget fængsel i otte måneder.

Bryan Göddert var tiltalt for en stribe systematiske overtrædelser af bogføringsloven i forbindelse med sit virke som konkurskonge.

Bryan Göddert har nemlig gjort det til en levevej at overtage nødlidende selskaber med henblik på at lade Skat erklære selskaberne konkurs.

I forbindelse med den nu afsluttede straffesag har anklagemyndigheden ifølge Randers Amtsavis forsøgt at påvise, at der er der tale om en mand, der ikke "bare" har forbrudt sig mod loven i et par tilfælde, men at han systematisk overtræder loven som en del af sin forretningsmodel.

Ud over fængselsstraffen frakendes Góddert retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i to år.

/ritzau/