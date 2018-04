Forhandlinger fortsætter tirsdag aften: Håbet om en aftale lever endnu

Tirsdag blev de krydsede fingres dag.

Ved frokosttid kom der langt om længe en positiv melding i forhold til de igangværende overenskomstforhandlinger 2018. FOA-formand Dennis Kristensen sagde, at det var sandsynligt at »lave et forlig på det regionale område«. Dermed blev tirsdag dagen, hvor en aftale måske kunne komme i hus. Men klokken 22 tirsdag aften er der fortsat ikke nyt fra Forligsinstitutionen.

Dagens forhandlinger begyndte klokken 10 tirsdag formiddag. Men da en række af parterne og forligsmand Mette Christensen forlod Forligsinstitutionen omkring klokken 20, så var det kun for at »trække frisk luft«. Parter og forligsmand vendte da også tilbage en times tid senere og genoptog forhandlingerne.

Ifølge finans.dk er innovationsminister Sophie Løhde kommet med et udspil i forhold til de statsansatte lønmodtageres ønske om betalt frokostpause. Tilbuddet fra Sophie Løhde lyder lige nu på en lønstigning over tre år på 8,1 procent. Men hvis lønmodtagerne holder fast i, at de vil have betalt frokostpause, vil det koste dem 0,3 procent af lønstigningen.

Tilbuddet fra Sophie Løhde kom, efter forligsmand Mette Christensen ifølge finans.dk meget klart havde meddelt de statsansattes forhandlere, af de ikke kunne få den betalte frokost med i overenskomsten uden at give noget igen til arbejdsgiverne.

Den betalte frokostpause for de ansatte i staten er én af tre store stridspunkter i forhandlingerne. Derudover er der spørgsmålet om lønstigninger og endelig lærernes arbejdstid.

Håbet er fortsat, at en aftale på det regionale område er indenfor rækkevidde. Her er det chefforhandler Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland, der leder forhandlingerne på arbejdsgivernes side, mens det på lønmodtagersiden er chefforhandler Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd.

Hvis et forlig falder på plads på det regionale område bryder fagforeningerne på sin vis egen musketered. Den indebærer, at ingen indgår aftaler på nogen områder, før der er fundet en aftale for alle områder.

Blandt fagforeningerne er opfattelsen imidlertid, at et muligt forlig på det regionale område kan bane vej for aftaler på det statslige og kommunale område.

Flemming Vinther, chefforhandler for de statsansatte, sagde tirsdag morgen, at en aftale ved ét bord kan påvirke forhandlingerne ved de andre borde og »presse en aftale igennem for alle«:

»Det er følelser, hvem der får ketchup ud af flasken. Jeg har det ikke sådan, at det skal være staten, før jeg kan sove. Det, der giver mig en rigtig tryg nattesøvn er en aftale, som er til glæde og gavn for alle og en fælles løsning,« sagde Flemming Vinther.

Også formand for FOA Dennis Kristensen mente først på tirsdagen, at en aftale på det regionale område var et vigtigt skridt i retning mod en fælles løsning på tværs af kommuner, regioner og staten:

»Kan vi det (indgå forlig på det regionale område, red.), ser verden helt anderledes ud i forhold til kommunerne og staten,« sagde han.