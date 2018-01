Forfattere bag rockerbog modtager Cavlingprisen

Journalisterne Camilla Stockmann og Janus Køster Rasmussen modtager den fornemme journalistpris Cavling for bogen »Bullshit - fortællingen om en familie«.

Det er blevet offentliggjort fredag eftermiddag.

Cavlingprisen er Danmarks mest prestigefyldte journalistpris.

Den uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent.

Bogen handler blandt andet om Danmarks første rockerkrig mellem Bullshit og Hells Angels.

Komitéen har i sin vurdering blandt andet lagt vægt på, at det er lykkes de to journalister at få adgang til et normalt lukket miljø.

»Mod alle odds - lykkedes (det, red.) ikke bare at komme ind i rockerborgen, men også dybt ind i privaten til en verden med tilfældig vold, omfattende druk, stoffer, ladte håndvåben skjult i postkasser, evige tanker om flugtveje og håbløshed,« lød det fra Kaare Sørensen, komitéens formand.

»Kilder, der har været tavse i 30 år har talt. Det har I fået dem til.«

FAKTA: Cavling er journalistikkens største pris * Fonden bag Cavlingprisen blev indstiftet 18. december 1944 til minde om Henrik Cavling, der foruden at være en højt æret journalist og redaktør, stiftede Dansk Journalistforbund. * Til oprettelsen af Cavlingprisen bidrog forbundet med 15.000 kroner. Politiken gav 10.000 kroner og Berlingske Tidende 5000 kroner. * Det er udbyttet af disse beløb, der hvert år giver midler til uddelingen af den journalistiske hæderspris. * Selve prisen blev uddelt første gang i 1945 til journalist Henrik V. Ringsted. I år er det 70. gang, at den uddeles. To år - 1955 og 1958 - har været uden modtagere. * Med prisen på 25.000 kroner følger Jørgen Rodes statuette af Henrik Cavling. * Vinderen af Cavlingprisen udvælges af en særlig komité. Komitéen vælges for tre år ad gangen og kan genvælges. Kilde: Dansk Journalistforbund. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Og i dag er vi anderledes klogere på den virkelige historie om Bullshit - en samling venner fra et lille område på Vestamager, der i ti år kæmpede og ultimativt tabte den første danske rockerkrig mod de på alle måder mere professionelle Hells Angels,« tilføjer han.

Der var i alt fire nominerede til prisen.

De øvrige var Sebastian Abrahamsen og Matthias Koch Stræde fra Information for serien »Forført«, Morten Svith fra Århus Stiftstidende for »Skandalechefen«, samt ni journalister fra DR Nyheder og P4 København for at afdække »Meningitis-sagen«, hvor tre teenagedrenge mistede livet.

/ritzau/