Foreninger vil klage til EU over naturbeskyttelse

Det er helt uacceptabelt, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at fjerne 30.000 hektar som særligt beskyttede Natura 2000-områder i Danmark.

Sådan lyder kritikken fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, som vil sende en klage til EU-Kommissionen for at forsøge at få EU til at gribe ind over for regeringens planer.

Det fortæller Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

»Vi vil henlede EU-Kommissionens opmærksomhed på, at Danmark altså er i gang med et frontalt angreb mod de her områder.«

»Det er ikke tidligere sket i EUs historie, at man har afbeskyttet nogle arealer så massivt. Det er EU, der skal godkende de her ændringer af grænserne, så vi håber på, at EU vil sætte hælene ned, siger han.

Natura 2000 er naturområder i EU, som skal beskytte truede, sårbare eller særlige dyr, fugle, planter og naturtyper. Danmark har 252 områder.

Foruden de 30.000 hektar, som regeringen og Dansk Folkeparti vil stryge som Natura-områder, er cirka 30.000 hektar udpeget som nye Natura-arealer.

Men det er altså ikke godt nok, for de naturområder, som ikke længere skal beskyttes, er nogle af de absolut vigtigste, lyder kritikken fra Egon Østergaard.

»Tusindvis af hjejler, svaner og gæs mister vigtige områder, som de har brug for i træktiden til at hvile og æde på. De områder kan ikke erstattes af ny tilsvarende natur,« siger formanden.

Partierne ønskede først, at 28.000 hektar ikke længere skulle være registreret som Natura 2000-areal, mens 5000 hektar skulle tilføjes.

Men dét blev ændret, da forslaget om at fjerne 30.000 hektar og tilføje 30.000 hektar nye Natura 2000-områder blev fremsat i juni.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man glade for den politiske kursændring, hvor nye naturområder skal beskyttes, fortæller Maria Reumert Gjerding, der er præsident for foreningen.

»Men det ændrer ikke på kritikken af, at rigtigt mange af de arealer, som ikke længere skal være beskyttet, er meget vigtige. Især for fugle.«

»I Europa er vi det land, som har allermindst Natura 2000-beskyttelse. Og det er klart, at det ikke er acceptabelt. Vi har i forvejen meget fragmenteret og alt for lidt beskyttet natur,« siger hun.

Miljøministeren har ingen kommentarer til, at naturforeningerne vil klage til EU-Kommissionen.