Forening bag licenssøgsmål får længere tilmeldingsfrist

Licensbetalere har frem til 1. oktober, hvis de ønsker at deltage i danmarkshistoriens største søgsmål.

Det er foreningen »Kræv licensmoms tilbage«, der har fået udskudt fristen for at tilmelde sig søgsmålet mod Skatteministeriet.

Foreningen mener, at det er i strid med reglerne at opkræve moms på licens og kræver på vegne af foreløbig 250.000 danskere pengene tilbage.

Fristen for at deltage i gruppesøgsmålet udløb 13. juni, men grundet den store interesse for at deltage, søgte foreningen om lov til at udskyde tilmeldingsfristen.

Det har Østre Landsret imødekommet og forlænget tilmeldingsfristen til 1. oktober.

»Vi er naturligvis meget glade for de cirka 250.000 medlemmer, der allerede har tilmeldt sig sagen,« siger foreningens advokat, Peter Lunau Larsen, i en pressemeddelelse.

»Når det er sagt, så er der jo stadig mere end to millioner licensbetalere tilbage, og med rettens kendelse får alle licensbetalere en fair chance for at tilmelde sig gruppesøgsmålet,« siger Peter Lunau Larsen.

Sagsøgerne har fået fri proces til at føre sagen ved retten.

Foreningen læner sig op ad en dom fra EU-Domstolen i en lignende sag fra Tjekkiet.

Hvis sagsøgerne vinder sagen, vil det betyde tilbagebetaling af millioner af kroner fra staten.

Tilbagebetalingsbeløbet er 4703 kroner, hvis man har betalt fuld licens i ti år.

Det er uvist, hvornår sagen kan behandles ved domstolene.

Foreningens advokat har tidligere skønnet, at det vil tage "en længere årrække", før der kan sættes punktum for sagen.

/ritzau/