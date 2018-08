Forbud mod huskatte har ført til protester i New Zealand

De lokale politikere i Southland, som er en region i New Zealand, har foreslået et forbud mod huskatte som et led i en plan, der skal bekæmpe skadedyr, og det har bragt sindene i kog.

De eksisterende katte i området får dog lov at leve dette ene liv til ende, mens man satser på, at de ikke har ni.

Hvis katteejeren derefter vil anskaffe sig en ny, så skal det ikke være tilladt, mener det regionale råd.

Forslaget, som er lanceret for at beskytte de oprindelige dyr i området - ikke mindst fugle - indeholder desuden krav om, at huskatte i området skal kastreres, have indsat en mikrochip og registreres.

Den lille by Omaui i Southland er hjemsted for oprindelig natur og flere naturreservater. Ali Meade, der er chef for biosikkerhed, mener, at områderne skal beskyttes mod katte.

»Når katte kommer ind i naturen, sætter de deres præg på de oprindelige fugle, de tager insekter, de tager krybdyr og mange andre dyr. De gør en del skade,« siger han til Newshub.

I området har der allerede været gjort et stort arbejde med at kontrollere gnavere og possum, hvilket har forbedret forholdene for de oprindelige fugle og firben.

»Vi er ikke kattehadere, men vi vil gerne se ansvarligt ejerskab af kæledyr,« siger John Collins fra den gruppe, der har taget initiativ til forbudet. »Og dette er virkelig ikke et sted for katte.«

Eksperter i bevaring af dyrearter siger til netmediet, at det at have oprindelige fugle og insekter i sin baghave sagtens kan måle sig med det at have katte.

Men det er alle ikke enige om. Katteforbuddet har vakt bestyrtelse..

»Det var et absolut chok for mig,« siger en indbygger i Omaui, Nico Jarvis. Hun sammenligner forbuddet med at bo i en politistat og siger til Otago Daily Times, at hendes tre katte er den eneste måde, hun kan bekæmpe problemet med gnavere i området.

Terry Dean, som er mangeårig indbygger i byen, er enig..

»Pludselig en dag får man at vide, at ens katte, ens dyrebare ejendele ...ja, sådan er det, enten bliver fanget i fælderne, eller hvis de overlever, ikke kan erstattes,« siger hun.

New Zealand arbejder på et ambitiøst mål om at blive fri for rovdyr inden 2050 ved at udslette indførte arter af rotter, hermelin og possum. Også i andre områder af New Zealand har man fokus på katte, skriver den britiske avis The Guardian.