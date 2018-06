Forbud mod grill og bål rammer kommuner ved Vestkysten

Flere ugers varmt og tørt vejr betyder, at det i en lang række kommuner er forbudt at lave bål, bruge ukrudtsbrænder og at grille i naturen.

Senest har Sydvestjysk Brandvæsen torsdag udstedt afbrændingsforbud i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner, fortæller beredskabschef Jens Mølgaard.

»Vi har ventet så længe med at udstede et forbud, som vi syntes, det var forsvarligt. Men nu er det simpelthen så tørt i naturen, at det er nødvendigt.«

»Det er sjældent, at vi kommer hertil,« siger Jens Mølgaard.

Forbuddet betyder, at det ikke er tilladt at afbrænde haveaffald, halm, affald fra skovbrug, siv, lyng, hede og mosetørv.

Brug af ukrudtsbrændere er forbudt, ligesom det også er forbudt at grille i naturen og at lave bål. Biler må ikke parkeres i højt græs i naturen, og cigaretskodder og brugte tændstikker må ikke smides på jorden.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der forbud mod afbrænding i naturen i 43 kommuner over hele landet.

/ritzau/