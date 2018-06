Forbud mod at brænde af i det fri gælder nu 11 kommuner

Listen over kommuner med forbud mod brug af åben ild i det fri er søndag blevet udvidet med fire østjyske kommuner.

Det er Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, der har indført forbud mod afbrænding.

I forvejen er der forbud mod at brænde for eksempel haveaffald af i Kolding, Vejle, Fredericia, Billund, Vejen og Middelfart kommuner.

På Bornholm træder et forbud mod afbrænding i kraft mandag. Dermed er de skærpede forholdsregler indført i 11 kommuner.

Også i det østjyske er der knastørt - og dermed en betydelig risiko for brand, lyder det fra beredskabsinspektør Niels Henrik Nielsen, Beredskab & Sikkerhed.

- Vi har tidligere haft forbud mod afbrænding i det fri senere på sommeren, typisk henne i slutningen af august.

- Men jeg kan ikke mindes, at vi har haft sådan en periode i maj-juni, hvor det har været så tørt som nu, siger Niels Henrik Nielsen fra det østjyske beredskab.

Området har indtil nu været forskånet for større naturbrande, men beredskabet vælger alligevel at skride til et forbud:

- Vi tør ikke vente på, at det sker, og derfor indfører vi forbuddet for at prøve at tage det i opløbet, siger Niels Henrik Nielsen.

Forbuddet betyder, at man ikke må brænde eksempelvis haveaffald af i det fri.

Men kan godt bruge en grill i haven eller tænde bål, hvis det vel at mærke foregår på grill- og bålpladser, der ikke har et brændbart underlag.

I Nordjylland har beredskabsdirektør Diana Sørensen endnu ikke trykket på forbudsknappen.

- Det har vi ikke endnu, men vi følger situationen dag for dag, siger hun.

- Vi har haft enkelte brande i buske, træer og skraldespande i det fri, men ikke nogen større brande.

Hun oplever, at borgerne generelt er opmærksomme på, at risikoen for at starte en brand er kraftigt forøget.

- Indtil videre lader det til, at folk har forstået budskabet og er forsigtige. Og vi vil hellere appellere til den sunde fornuft end at udstede et forbud, siger den nordjyske beredskabsdirektør.

Dele af Randbøl Hede nær Billund blev for nylig raseret af en naturbrand.

