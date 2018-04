Forbrugerrådet: Facebook-brugere bør beskytte sig bedre

41.820 danskere kan ufrivilligt have fået delt deres data fra Facebook med analyseselskabet Cambridge Analytica. Det oplyser Facebook torsdag.

Andelen af danskere, der kan være ofre for misbrug af private oplysninger, overrasker seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup.

»Det er et meget højt tal, når syv danskere, der har downloadet den pågældende app, pludselig bliver til 41.820.«

Læs også Overvejer du at logge af? Eksperter advarer mod at samles på én ny platform efter #deletefacebook

»Det viser hele problemet med Facebook lige nu: Gør en enkelt person noget på Facebook, giver man samtidig data om venner og deres venner videre. Det er hele det setup, som er forkert,« siger hun.

På verdensplan skønnes det, at op mod 87 millioner personer kan have fået delt deres Facebook-data med Cambridge Analytica.

Selskabet mistænkes for at have misbrugt disse data til at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

De data, som danske brugere uforvarende kan have delt med det skandaleramte selskab, er eksempelvis kontaktinformationer på venner, oplysninger om opslag, man synes godt om, og e-mail-adresser.

Facebook har lovet bod og bedring og bebudet en genvej til at slette egne data. Desuden har man varslet flere ændringer i privatlivsindstillingerne.

25. maj træder EU's nye databeskyttelseslov i kraft, som også vil medvirke til at beskytte forbrugernes data på sociale medier.

Det er ifølge Anette Høyrup et skridt på vejen mod bedre beskyttelse af privatlivet.

Læs også Efter ti års advarsler er verden vågnet. Men hvorfor først nu?

Men Facebook bør gentænke hele forretningsmodellen, hvis man skal genvinde noget af den tabte tillid, mener hun.

»I dag er forretningsmodellen, at man indsamler alt med henblik på eventuelt at bruge det senere. Det skal vi væk fra.«

»Man skal kun indsamle de relevante, præcise data, så forbrugerne kan bevare kontrol over deres oplysninger og gennemskue, hvad der foregår,« siger hun.

Men den enkelte bruger af Facebook har også selv et ansvar, påpeger Anette Høyrup.

»Man skal lade være med at bruge Facebook som login til tredjepartstjenester, altså andre apps.«

»Det er supernemt, men man giver samtidig nøglen til Facebook og risiko for, at de snupper ens oplysninger.«

Læs også Han er vant til at sole sig i beundring og respekt - og derfor rammer stormvejret nu Zuckerberg ekstra hårdt

»Desuden må man en tur ind i privatlivsindstillingerne, hvor man kan begrænse de data, der flyder videre. Det skal man også bruge fem minutter på. Så har man gjort lidt,« siger hun.

På Facebook skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han fremover vil tænke sig om en ekstra gang, inden han klikker på noget, han ikke helt kender omfanget af.

»Facebook har et enormt ansvar, og det er på høje tid, at virksomheden lærer at leve op til det. Men denne sag viser også, at vi hver især skal tænke os godt om, når vi bruger de sociale medier.«

»Det er vildt, at kun syv personers download har resulteret i, at 41.820 danskeres data kan være blevet delt,« skriver han.

/ritzau/