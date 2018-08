Forældre: Urimeligt at pædagoger er alene med undervisning

København. Det er ikke rimeligt, at man lader skolepædagoger varetage undervisningen i landets skoler.

Sådan lyder det fra forældreorganisationen Skole og Forældre, efter Politiken bringer en undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl).

Her svarer 42 procent af de 4057 adspurgte skolepædagoger, at de meget ofte eller ofte står alene med den faglige undervisning i eksempel matematik eller dansk.

- Undervisningen er en opgave for lærerne. Pædagogerne har en anden opgave i skolen, og vi skal huske på, at det er sådan, det bør være, siger forældreorganisationens formand, Mette With Hagensen.

- Det kræver en læreruddannelse at undervise, ligeså vel som det kræver en pædagoguddannelse at arbejde med relationer og børnenes sociale kompetencer, siger hun.

66 procent svarer ifølge avisen, at de meget ofte eller ofte står alene med den understøttende undervisning, hvilket kan være lektiecaféer.

Da skolereformen blev indført, fik skolepædagogerne en mere fremtrædende rolle, der tillod faggruppen at varetage "afgrænsede undervisningsopgaver".

Formanden sammenligner med en skadestue, der mangler sygeplejersker.

- Så havde man ikke sagt, at så finder vi de næstbedste til at være der. Så ville man akut gå ud og finde flere sygeplejersker og få uddannet flere.

- Det skal vi også gøre, når det handler om vores børns undervisning. Undervisning er vigtig, og den skal selvfølgelig varetages af kompetente medarbejdere, siger hun.

Ifølge Mette With Hagensen er det dog vigtigt at pointere, at skolepædagogerne kender eleverne.

- Det er trods alt bedre at have en pædagog til at varetage undervisningen for vores børn, end det er at have uuddannede vikarer, fordi de netop har relationen, siger hun.

/ritzau/