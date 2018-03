Forælderrepræsentant bakker forslag om ny læreruddannelse op

Det er lærerens rolle at styre klassen. Og det er lærerens rolle at sætte rammerne for et godt samarbejde med forældrene. Derfor er der god ræson i, at læreruddannelsen i højere grad skal ruste de nyuddannede til at træde i karakter som myndige fagpersoner med stærk professionel autoritet, mener Mette With Hagensen, der er landsformand for foreningen »Skole og Forældre«.

»Det kan være en skræmmende oplevelse at sidde som nyuddannet 25-årig lærer og holde skole/hjem samtale med forældre, der er 10-20 år ældre og måske også bedre uddannet. Og det er rigtig fint at give lærerne bedre redskaber til at løse den opgave,« siger Mette With Hagensen.

»Men jeg bryder mig ikke om den underliggende tone. Man skal ikke gøre det her ud fra et argument om, at forældre ikke respekterer læreren, er møgkrævende eller nu skal bankes på plads.«

Et af rationalerne for at indføre større fokus på klasserumsledelse og professionel myndighed er, at læreren ikke længere er den vigtigste autoritet i lokalsamfundet, som tilfældet var for 40-50 år siden. »Børnene er ikke nødvendigvis blevet nemmere at sætte sig i respekt over for. Heller ikke forældrene,« som rektor på Professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang, formulerer det i dagens Berlingske.

Men det vilkår gælder ikke kun skolen, pointerer Mette With Hagensen. En lang række myndighedspersoner er i dag udfordret. Folk taler grimt til buschaufføren og politibetjenten.

»Vi skal alle sammen blive bedre til at respektere folk, som vi som samfund har givet en særlig rolle. Og det er fornuftigt at uddannelserne klæder dem på til at sætte sig i respekt. Det skal bare ikke blive til et spørgsmål om uopdragne elever og forældre,« siger hun.

Når nogle forældre i dag kan forekomme »krævende« i skole/hjem-samarbejdet, handler det ifølge Mette With Hagensen ikke om, at de ikke har respekt for lærerne, men at de føler sig utrygge ved, om skolen har styr på det.

»Og når forældre er utrygge, kan de komme til at tage styringen. Derfor mener vi også grundlæggende, det er en god ide at klæde lærerne bedre på,« siger hun.

Ikke brug for flere lektor Blommer

Samme budskab kommer fra Jakob Bonde Nielsen, der er formand for Danske Skoleelever.

»Når vi spørger eleverne, hvad en god lærer er, siger de, at det er en, som kan lære fra sig, skære igennem – men som også er nede på jorden og kan joke med eleverne,« siger Jakob Bonde Nielsen.

Han mener ikke, at der generelt er et problem med lærere, som har svært ved at sætte sig i respekt. I nogle klasser river eleverne sig i håret over, at læreren ikke kan stoppe larmen. I andre klasser synes de, at læreren er for autoritær. Argumentet om, at eleverne skulle være sværere at styre, ryster han på hovedet af.

»Jeg tror ikke på, at eleverne skulle være blevet mere umulige, larmerende eller disrespektfulde. Siger alle generationer ikke det samme: At ungdommen er doven og fortabt? Hvis lærerne selv efterspørger redskaber til at agere som autoriteter, skal de da have dem. Men vi savner ikke flere Lektor Blommer i den Danske Folkeskole,« siger han.