Forælder om sexkåringer: »Det er en klar seksualisering af lærerne«

Christel Zukunft er mor til fire, og to af hendes børn er stadig elever på Herfølge Skole i Køge.

Alligevel var det først i dag, at hun fandt ud af, at skolen har et nomineringsshow i forbindelse med sidste skoledag, og at skolens lærere i den forbindelse har ladet sig nominere i kategorien: »Årets: Call me when I’m 18« (Ring, når jeg fylder 18, red.).

En kategori, der på andre skoler bliver kaldt »Årets Tilf« (Teacher I’d like to fuck, red.), »Årets: Vil du med mig hjem?« og »Årets: Vi ringer, når vi bli’r 18«, som Berlingske beskrev tirsdag.

Kendetegnende for alle de pågældende skoler er, at lærere og nomineringer er blevet filmet og lagt på videodelingstjenesten Youtube, hvor titusindvis har kigget med.

Størstedelen er videoerne er nu fjernet.

Christel Zukunft har ikke set videoen, men synes, at der er flere lag i lærernes medvirken.

Umiddelbart tænker hun, at nomineringen kan forekomme »enormt upassende«, og at lærerne måske har ladet sig rive med af 9. klasses begejstring over, at skoleåret lakker mod enden.

Samtidig synes hun, at man skal passe på med at trække en seksualiseret tankegang ned over videoen, for hun har kun oplevet, at skolens lærere er professionelle, og at omgangen med elever er præcis, som den skal være.

»Jeg kan forstå tankegangen i, at det er kærligt ment, og at det er lavet i sjov. Men jeg synes, at der skal ryddes op i nomineringerne, og at man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle kategorier, der bliver nomineret i,« siger Christel Zukunft og fortsætter:

»I det her tilfælde er det de voksnes ansvar at tænke længere end børnene og ikke bare lade sig rive med og synes, at alting er lige sjovt.«

Hun synes i høj grad, at problemet består i, at det ikke er klart, hvad eleverne forsøger at sige med kategorien.

»Hvis den eksempelvis var blevet kaldt »Årets Bedste Lærer«, ville man ikke kunne tolke alt muligt ind i den, og det er det, der er problemet lige nu. At man kan læse ting ind i kategorien, som slet ikke har været hensigten,« siger Christel Zukunft.

Kåringerne er bare fis og hurlumhej

Formand for skolebestyrelsen på Herfølge Skole, Malene Skov, mener omvendt ikke, at der er behov for at kalde kategorien noget andet.

Nomineringen er »fis og hurlumhej« og et udtryk for en »megagod relation« mellem lærere og elever, og det er tydeligt, hvis man ser videoen i dens helhed, hvor også »Årets Pandehår« og »Årets Par« kåres, mener Malene Skov.

»Jeg synes, at udefrakommende lægger et forkert snit ned over det. Kategorien er lavet med kærlighed og et glimt i øjet og tager afsæt i den supergode relation, der er mellem lærere og elever. For os er det ment som noget hyggeligt og humoristisk, men nu tages det ud af en kontekst og ses på med øjne, som jeg slet ikke kan genkende,« siger hun.

Hvad tænker du, når du hører kategorien »Call me when I’m 18«, og de nominerede er fire lærere?

»Man kan ikke bedømme noget ud fra en overskrift eller en sætning. Man er nødt til at have mere med, og her er der tale om en mangeårig lærer- og elevrelation, hvor lærerne forsøger at være i øjenhøjde på en sjov og rimelig måde, der ikke er over stregen. Jeg har ro i maven,« siger Malene Skov.

Har kategorien en seksuel undertone?

»Nej, det synes jeg ikke. Og hvis der havde været en snert af noget seksuelt, havde lærerne ikke stillet op.«

Hvad indebærer kategorien ifølge dig?

»Det er sjov og ballade med et twist. Jeg oplever videoen som en helhed og ikke bare som kategorien »Call me when I’m 18«. Vi skriver 2018, og ting hedder noget andet nu. Intentionen er ikke, som den måske kan se ud, og der er ikke tænkt over det på en nederdrægtig måde,« siger Malene Skov.

Skoleleder på Herfølge Skole Helle Due Bense oplyste tirsdag, at lærernes medvirken kun er venskabelig, men at hun vil overveje, om lærerstaben fremover skal indgå i nomineringsshows.

Tavshed fra Munkekærskolen

Mette Olesen er forælder til børn i 1. og 4. klasse på Christianshavns Skole i København, hvor 9. klasse-elever i år nominerede seks lærere og vikarer i kategorien »Vi ringer til dig, når vi bliver 18«.

Hun mener, at det er uetisk, at lærere stiller op og kåres i en kategori med seksuelle undertoner:

»Jeg synes faktisk, at skolen fejler ved ikke at gå ind og sige, at sådan en kategori kan vi ikke have, fordi det er en klar seksualisering af lærerne.«

Mette Olesen synes, at det er fint, at lærerne medvirker, men kategorien burde have haft en helt anden klang:

»Det er en god idé at komplimentere lærerne. Men jeg synes, man skal komplimentere dem for deres faglighed – deres måde at undervise på eller skabe en god stemning i klassen på – og ikke for, hvordan de ser ud.«

Skoleleder Anni Green Sandhagen har oplyst til Berlingske, at det er slut med kåringer på Christianshavns Skole.

Alle fire 9. klasser på Munkekærskolen i Solrød lagde også nomineringsvideoer op på Youtube i forbindelse med sidste skoledag i år, hvor lærere var nomineret i kategorierne »Årets vil du med mig hjem?« og »Årets Tilf«.

Men skolen forholder sig tavst i sagen, og skoleleder Carsten Hansen ønsker ikke at udtale sig til Berlingske. Skolebestyrelsens formand oplyser til Berlingske, at bestyrelsen heller ikke ønsker at kommentere sagen.

Direktør for skoleområdet i Solrød Kommune, Charlotte Houlberg, har ligeledes ikke ønsket at stille op til interview, men forsikrer, at kåringer sidste skoledag fremover vil være forbudt på alle kommunens skoler.

Det er ikke snerpet at være bekymret

Landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, tror ikke, at lærerne har været klar over den seksualiserede kontekst, da de valgte at stille op.

»Men selvfølgelig skal voksne ikke deltage i det her, og selvfølgelig har vi som voksne en opgave i at få børnene til at lave noget andet, uden så tydelige seksuelle undertoner som det her, til sidste skoledag. Det hører ikke hjemme der.«

Mette With Hagensen opfordrer forældre, der mener, at videoerne går over grænsen til at tage emnet op i forældregruppen og eventuelt rette henvendelse til skolebestyrelsen.

»Frem for at tænke 'jeg er nok lige et nummer for snerpet', så tag det op. Vi er de nærmeste voksne omkring børnene, og vores primære opgave er at passe på dem. Så hellere rejse bekymringsflaget en gang for meget end en gang for lidt.«