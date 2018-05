»Folk tror, de har ret til at eje en bil!« - grønt projekt kørte i grøften

Bilen er en indgroet del af den vestlige verden. Måske det var på den baggrund, at hollandske Walter Dresscher følte sig som en menneskelig boksebold, da han forsøgte at opmuntre borgerne i »Europas grønneste by« til at vælge bilen fra.

»Jeg tog imod det hele,« forklarer Walter Dresscher til britiske The Guardian om et møde, hvor 200 borgere var mødt op for at diskutere tiltaget.

»Hvis jeg havde svaret, som jeg ville i en personlig samtale, ville mødet ikke være sluttet særligt godt ...«

Baggrunden for dramaet er, hvad der på overfladen ligner et ganske tilforladeligt projekt. Borgerne i den hollandske by Haag blev tilbudt at bytte boligens parkeringsplads ud med et grønt område - eksempelvis en have, en terrasse eller en legeplads, skriver The Guardian.

Bilerne ville i stedet blive opbevaret ganske gratis i en parkeringskælder, og de borgere, der deltog, kunne selv beslutte, hvad de ville bruge den nu tomme parkeringsplads til.

»Folk tror, at de har ret til at eje en bil, ret til en parkeringsplads. En bil er som et andet hjem for folk, men det er urationelt« Wolfert Brederode, beboer i Haag

Vrede klager væltede imidlertid ind over Walter Dresscher, som var arkitekten bag det kommunale projekt. Kun seks beboere bed på krogen: To byttede parkeringspladsen ud med blomstrende trækvogne. De måtte så leve med, at bilister råbte ad dem, mens de kørte forbi i den firhjulede.

»Det var meningen, at projektet skulle samle borgerne, men det gjorde det ikke. Hvorfor? Hvis én er sur og mobiliserer en hel gade, så har man et problem,« mener Walter Dresscher.

Haag har forsøgt at markedsføre sig som »Europas grønneste by«, og målet med projektet var da også at få flere til at benytte sig af delebilsordninger eller bytte bilen ud med en cykel eller offentlig transport - blandt andet fordi bilerne tilsyneladende holder parkeret 95 procent af tiden.

Det, der skulle være et pionerprojekt, er således i stedet blevet et skoleeksempel på, hvor dybt afhængige vi i den vestlige verden er af vores biler - selv i Holland, der betragtes som et foregangsland for grøn transport.

»Folk tror, de har ret til at eje en bil, ret til en parkeringsplads. En bil er som et andet hjem for folk, men det er irrationelt,« som en af byens borgere, Wolfert Brederode, siger til The Guardian.

Også i Danmark bare vokser og vokser antallet af biler. Per 31. marts var der 3.002.889 biler her til lands, hvoraf 2.547.513 er personbiler. Tallet er ikke højt i europæiske sammenhæng, hvor kun seks EU-lande har færre per indbygger.

Trods adskillige politiske forsøg er det ikke lykkedes at få flere danskere til at hoppe på cyklen eller stå på bussen.

I 2017 faldt cykeltrafikken, så der i dag er færre, som cykler, end for både ti og 20 år siden, selv om der er brugt milliarder på cykelstier.

»Det viser de begrænsninger, der er på politikernes evne til at bestemme udviklingen,« sagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Jyllands-Posten i februar.

I Haag fastholder Walter Dresscher ifølge The Guardian dog sin tro på projektet:

»Vi kan ikke fortsætte på denne måde. Tiltaget har dog allerede været en stor succes, fordi folk er begyndt at tænke.«