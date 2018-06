»Folk er blevet truet til ikke at stege bacon«

Ens rygte kommer ofte i forvejen, når man skal i fængsel. Så kan man bedre begå sig på en afdeling. Man skriver f.eks. et brev til andre indsatte om, at man kommer. Hvis medierne har skrevet om en på forhånd, har man ofte højere status.

Men det er også en ulempe for bagmænd, for de andre indsatte ser penge, når en bagmand kommer gående.

Det er dårlig stil, når man truer folk til at vaske op for sig i fængsel. På nogle afdelinger med mange indvandrere er folk blevet truet til ikke at stege bacon eller til at vaske op. Jeg synes i stedet, at man skal organisere det sådan, at dem med brug for penge får småpenge for at vaske op. Det er jo god stil.

Den, som kan skaffe stofferne i et fængsel, har ofte magten.

Man kan godt sælge fra fængslet, det er et spørgsmål om overblik og organisering. Folk bliver presset til at tage stoffer med ind i fængsel. Man siger f.eks.: »Din ven skal mødes med min ven, inden han besøger dig i fængsel næste gang.« Og så skal vennen have narko med ind i fængslet.

Det er ikke en forhandling. Det er en ordre. Hvis man nægter, kan man blive nødt til at gå i frivilligt iso (isolation, red.). Det er også en grund til, at folk ikke vil have besøg i fængsel. Man kan få brug for et våben i fængsel. Det kan man f.eks. lave ved at putte en flaske i fryseren. Det viser, hvad folk er parate til.

Jeg synes, at det er helt skævt, for meningen med fængsel er vel også, at folk skal blive bedre samfundsborgere.

Jeg mener ikke, at fængselsbetjentene kan garantere for de indsattes sikkerhed. Det skyldes især stoffer. 0,3 gram hash koster ca. 100 kroner i et lukket fængsel. Så kan du altså hurtig lave en sjov forretning. En del betjente ser igennem fingre med, at der bliver røget hash i fængsel. For hash skaber fred og ro. De kan finde på at sige: Få styr på det til i morgen, ellers laver vi razzia. Så sørger folk bare for at åbne vinduet.

Jeg betragter det som et arbejde at være bagmand. Det er på mange måder lige som at drive en virksomhed. Man skal holde møder. Man skal lave samarbejdsaftaler. Man skal få medarbejderne op i gear og vise dem, at de skal arbejde og ikke feste, selv om der både er damer og narko.

Hvis man driver forretning med de tunge drenge, driver man forretning om formiddagen. Man ligger ikke og sover til klokken 16.

Jeg mødte en af mine samarbejdspartnere i Spanien på en café. Han var velsoigneret, havde et godt ur og var klædt i Dolce & Gabbana. Hvis du har 50 kilo på armen – altså et ur – så er du nok ikke dødpresset, og så er det interessant, for så er folk ikke lige så tilbøjelige til at stjæle og snyde undervejs.

Man spotter hinanden gennem diskrete signaler: Går man rundt med et godt ur og er i træningscenter hver dag klokken 12. Hvornår tjener man så penge?

Man mødes ude i byen med folk. Lægger f.eks. en seddel med sit telefonnummer på en bar. Man ved ikke, hvor hinanden bor. Det er for farligt, hvis folk bliver pressede.

Når folk sidder inde for hash, retfærdiggør mange hashsalget med, at det er en frihedskamp mod overmagten.

De tænker, at de bare sidder inde for den gode gamle gentlemenskriminalitet. På den måde er der forskel på alvoren af narkokriminalitet.

Det er en mandomsprøve at være fængslet. Man finder ud af, om man er hård nok.

I – samfundet – får ikke noget for pengene, når I sender nogen i det her hul i otte år. Kriminelle skulle gerne komme ud med nye færdigheder, end de havde, da de kom ind. Det gør folk meget sjældent. Folk bliver ofte endnu mere afstumpede i et fængsel. De bliver ikke bedre mennesker.

Jens er et opdigtet navn af hensyn til hans fremtid og det kriminelle miljø. Berlingske kender hans identitet.