Første del af missionen vel overstået for dansk rumprojekt

København. Der er tre vigtige ting, der skal klares for det danskledede rumprojekt, Asim, fredag.

Asim skal løftes fri af transportmodulet Dragon, så skal det spændes fast til Den Internationale Rumstation (ISS), og til sidst skal der så sættes strøm til, så der er forbindelse til Asim.

Første del af missionen er klaret. Det siger projektleder for Asim Ole Hartnack.

- Første del af operationen var at frigøre Asim fra transportmodulet Dragon. Det var første milepæl. Nu venter vi på, at Asim flyttes fra Dragon over på ISS, hvor den skal sidde.

- Så venter vi på, at Asim bliver spændt fast. Det er en meget kritisk operation. Når den er overstået, kan vi bede astronauterne om at tænde for strømmen, siger Ole Hartnack.

Asim er et 314 kilo tungt, avanceret rumobservatorie. Asim-projektet er det hidtil største og dyreste danske rumprojekt.

/ritzau/