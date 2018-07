Fodboldstævne vil dagligt tjekke bremser efter busskandale

Historier om farlige busser med dårlige bremser dominerede på sidste års Dana Cup i Hjørring, hvor politiet måtte klippe flere nummerplader.

Mandag begynder dette års udgave af fodboldstævnet, som er et af de største i verden for børn og unge. Og modsat sidste år er sikkerheden i top i de busser, der skal transportere fodboldspillerne rundt.

Det forsikrer både Dana Cup og Jørns Busrejser, som står for kørslen.

Sidste år var det Hjørring Citybus, der kørte i forbindelse med fodboldstævnet. Siden er busselskabet gået konkurs, og Dana Cup har lavet en aftale med Jørns Busrejser i stedet.

»Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at det skal være sikkert i år. Inden busserne kører ud om morgenen, bliver deres bremser testet på en bremsestand,« siger direktør for Dana Cup Jette Andersen.

Desuden skal chaufførerne gennemgå en tjekliste, når de kommer ud i busserne, for at sikre sig at alt er, som det skal være.

»Og så har vi selvfølgelig skiftet firma, og så vidt jeg kan se, er det nogle rigtig fine busser, det nye selskab har,« siger Jette Andersen.

Jørns Busrejser stiller med i alt 37 busser, der skal bringe børn og unge rundt mellem fodboldbaner og overnatningssteder.

En stor del af busserne er udlånt fra andre selskaber.

»Vi har haft samtlige busser til syn på en autoriseret synsvirksomhed, og alle busser er godkendt uden anmærkninger,« siger Jørn Pedersen, der er direktør for Jørns Busrejser.

»Det er den største opgave, vi har haft i firmaets historie. Det har været udfordrende, og vi har løst opgaven på bedste vis. Så vi er klar,« siger han.

Ved sidste års Dana Cup kontrollerede politiet flere end 60 busser i løbet af fire dage. Ni fik klippet nummerpladerne, og knap 30 blev sendt til syn. Der var blandt andet problemer med bremser og nødudgange.

Dana Cup er et internationalt fodboldstævne med hold fra mange lande. Stævnet finder sted fra mandag til lørdag.

/ritzau/