Fodboldkonflikten kan føre til udelukkelse: »Hvis det sker, er helvede løs«

Landstræner Åge Hareide skal ikke stå på sidelinjen ved ugens to landskampe. DBU søger i sidste øjeblik nye spillere til kampene i Superliga-klubberne. Og Christian Eriksen siger: »Det er rigtig ubehageligt at høre på«.

Ovenstående bunder alt sammen i en konflikt mellem DBU og spillerne på det danske herrelandshold repræsenteret ved Spillerforeningen.

Siden nytår har DBU og Spillerforeningen forhandlet om en ny landsholdsaftale. Den seneste aftale udløb 1. august, men de to parter kan ikke blive enige. Det er særligt rammerne for markedsføring med brug af spillerne, der giver problemer.

Det forklarer Kenneth Cortsen, sportsøkonom ved University College of Northern Denmark (UCN), og Thomas Badura, der er direktør i sponsorrådgivningsfirmaet Sponsorpeople.

Hvad er de uenige om?

Den største knast i forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen handler om reglerne for sponsorering af landsholdet, fortæller Kenneth Cortsen. Sagen er, at en fodboldspiller både kan have en personlig sponsoraftale, en sponsoraftale i en klub og en sponsoraftale på et landshold.

En sponsor for landsholdet ønsker at få størst mulig branding ud af sine penge, men hvis en fodboldspiller skal vises på billeder og video med denne sponsors logo, kan det kollidere med øvrige sponsorer.

»De kan ikke blive enige om vilkår for at bruge landsholdsspillerne som reklamesøjler på en måde, så det ikke kommer i konflikt med spillernes personlige sponsoraftaler,« forklarer Kenneth Cortsen.

Generelt har reglen været, at en sponsor må bruge billed- og videomateriale af spillerne med sponsorens logo, hvis spillerne optræder i en relevant kontekst. Landsholdets sponsor har eksempelvis kunnet bruge billeder af spillere, så længe der er minimum tre spillere på samme billede.

»Når en virksomhed i dag vælger at blive sponsor, så går den ikke kun efter eksponering på banen og billetter. I dag vil man gerne have billeder, se videoer, opleve glæde og frustration, og det kræver mere af spillerne« Thomas Badura, direktør i Sponsorpeople

»Men det giver DBU vanskeligheder i forhold til at brande spillere enkeltvis,« siger Kenneth Cortsen.

DBU ønsker lempeligere regler, så spillere i højere grad kan bruges i kampagner for landsholdets sponsor. Men spillerne ønsker det ikke på grund af aftaler med andre sponsorer.

Hvorfor er der problemer netop nu?

Konflikten mellem spillerne og DBU er udløst af, at landsholdsaftalen er udløbet. Men i et større perspektiv handler det om nye medier og nye brandingmuligheder.

»Når en virksomhed i dag vælger at blive sponsor, går den ikke kun efter eksponering på banen og billetter. I dag vil man gerne have billeder, se videoer, opleve glæde og frustration, og det kræver mere af spillerne. Sponsoren vil gerne have billeder og video også til at kunne bearbejde de sociale medier. Derfor bliver DBU nødt til at kunne tilpasse sit produkt for at kunne få sponsorer,« siger Thomas Badura.

Lykkes det ikke DBU at få en aftale, hvor sponsorer kan bruge spillerne mere, får unionen svært ved at skabe et økonomisk rentabelt fundament under landsholdet baseret på sponsoraftaler, pointerer han.

Kenneth Cortsen forklarer, at landsholdet er DBUs kommercielle hovedprodukt. Sponsoraftaler for landsholdet finansierer holdet, men også fodbold i Danmark på et bredere plan. For spillerne kan det være et gennembrud i karrieren at få plads på landsholdet, da de her kan få stor eksponering.

Hvilke konsekvenser får uenigheden?

For et år siden var det kvindelandsholdet, der havde en lignende konflikt med DBU. Her endte konflikten med en aflyst VM-kvalifikationskamp i Sverige. Det gav DBU en betinget dom af UEFA, som sandsynligvis bliver udløst, hvis Danmark igen udebliver fra en landskamp, vurderer Kenneth Cortsen.

»Hvis man også aflyser kampe med herrelandsholdet med den historik, vil de internationale forbund slå meget hårdt ned, og så risikerer man udelukkelse fra internationale turneringer i en periode. Hvis det sker, er helvede løs, for det koster for alvor kroner. Hovedparten af indtægterne for herrelandsholdet kommer fra at deltage i internationale turneringer,« siger han.

Herrelandsholdet skal spille en venskabskamp i Slovakiet onsdag, og på søndag skal de spille mod Wales i Nations League. Den første kamp kan aflyses, uden at det får konsekvenser, men den anden kan ikke, siger direktør for DBU, Claus Bretton-Meyer, i et interview med TV2 ifølge BT.

Foruden en mulig bøde fra UEFA og udelukkelse fra fremtidige turneringer skader konflikten landsholdets brand på den lange bane.

»Konflikten er ikke køn, og den hjælper ikke DBU i deres arbejde med at skulle ud og finde sponsorer. Der er ingen tvivl om, at det produkt, DBU gerne vil udbyde, bliver forringet af, at man ikke har enighed med spillerforeningen,« siger Thomas Badura.