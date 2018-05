Flyv fra reden med styr på pengesagerne

København. Et realistisk budget er alfa og omega, når poden flytter hjemmefra.

Derfor skal man som forældre sikre sig, at ens barn ved, hvad et budget er, og hvordan man lægger det, siger uvildig økonomisk rådgiver Anders Valdemar Juhl.

- Det er enormt vigtigt, at man sammen kigger på, hvad har man af indtægter fra eksempelvis SU og fritidsjob, og hvad har man af udgifter til bolig og andre faste udgifter, men også hvad man bruger på tøj og byture, siger Anders Valdemar Juhl fra uvildigeraad.dk.

Særligt skal de unge forstå, at udgifter kan falde på forskellige tidspunkter i løbet af et år, påpeger Morten Holm Steinvig, der er specialkonsulent i Penge- og Pensionspanelet.

- Det er jo særligt det her med at forstå, at der kommer udgifter om et halvt år. Og hvis man ikke er klar til det, så kan det jo vælte sådan en forholdsvis lille økonomi, som en ung har, siger han.

Hos mange banker og på nettet kan man finde budgetskemaer, som man kan tage udgangspunkt i, anbefaler begge. Det kan også være en fordel at tilmelde sine faste udgifter til betalingsservice.

Dog må det ikke gå hen og blive en sovepude, mener Anders Valdemar Juhl.

- Man skal huske at lære barnet at holde øje med de faste udgifter, fordi i takt med at man kører det automatisk, så overser man måske prisstigninger, siger han.

Det kan også betyde, at den unge bliver nødt til at skrue ned for sit økonomiske ambitionsniveau og udgifter til eksempelvis cafébesøg, byture og ferier.

- Vil man på Roskilde Festival hvert år, er man nødt til at barbere ned på andre omkostninger. Og det er vigtigt, at man lærer barnet det, så de ikke står den femte i hver måned og har overtræk, siger han.

Man kan allerede lære sine børn om at budgettere og spare op, mens de bor hjemme. På den måde er de bedre rustet til studielivet, siger Morten Holm Steinvig.

- Man kan ikke bruge rub og stub af sin løncheck på sjov. Hvis barnet ikke betaler for faste ting ved at bo hjemme, så insistér på, at det sparer op. Så det forstår, at lønchecken ikke kan bruges på fornøjelser 100 procent. Der skal også sættes penge af til andre ting, siger han.

På den måde kan de unge også undgå at havne i en grim gældsfælde, hvor de har optaget dyre forbrugslån.

- Det er så afsindigt vigtigt at få fortalt, hvor uhensigtsmæssigt det er at tage de dyre kviklån og sms-lån. Det er jo total lokkemad med afsindige renter. Så det, skal man tale om, er et no-go, siger Anders Valdemar Juhl.

Fakta: Styr på forsikringerne

- Når man flytter hjemmefra, er det vigtigt at have en indbo- og ulykkesforsikring, anbefaler Anders Valdemar Juhl.

- Med en indboforsikring er ens egne ting dækket, men den indeholder også privatansvar, hvis man forvolder skade på andre eller deres ting ved et uheld.

- En ulykkesforsikring dækker i tilfælde af ulykker eller tilskadekomst.

- Nogle selskabers indboforsikringer dækker børn, der er flyttet hjemmefra, indtil de er 21 år.

Kilder: Forsikring og Pension, Anders Valdemar Juhl.

/ritzau fokus/