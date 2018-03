Flytning af 10. klasse kan få unges øjne op for håndværkerfag

København. Der vil både være fordele og ulemper forbundet med at flytte de kommunale 10. klasser fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne, som Venstre foreslår.

Det vurderer Noemi Katznelson, der er professor på Aalborg Universitets Center for Ungdomsforskning.

- Flytter man 10. klasse over på erhvervsskolerne, vil det kunne give mulighed for, at flere unge får øjnene op for, at det er noget for dem, siger Noemi Katznelson.

Og netop det er formålet med Venstres forslag. Der er nemlig stadig lang vej mod regeringens mål om, at 30 procent af unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Sidste år søgte blot 18 procent ind på en erhvervsskole.

- Men omvendt vil det kunne sende et signal om, at 10. klasse er en direkte vej til erhvervsuddannelserne, siger Noemi Katznelson.

- Risikoen vil være, at unge, der orienterer sig mod de gymnasiale uddannelser, derfor vælger 10. klasse fra, selv om de har brug for et ekstra år i grundskolen.

Læs også Ny skyskraber skyder en kilometer i vejret og bliver verdens højeste

Hun frygter, at det kan betyde, at nogle unge vil starte på en gymnasial uddannelse, før de er klar til det.

Og det er vigtigt, at 10. klasserne fortsat forbliver et bufferår for unge.

- Det afgørende ved 10. klasserne er, at de er et slags bufferår for unge, der har brug for et år mere at ruste sig på, inden de tager en ungdomsuddannelse. Den kerneopgave vil blive flyttet over på erhvervsuddannelserne, siger hun.

- Det er vigtigt, at alle unge, der har udfordringer fagligt, socialt eller personligt, eller af en anden årsag har brug for et ekstra år i grundskolen, stadig har den mulighed.

/ritzau/