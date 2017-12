Flygtninge tager over i svinestalden efter bortrejste østeuropæere

Når Jaroslav fra Krakow rejser hjem, så er Amanuel, der er flygtning fra Eritrea, klar til at afløse ham i svinestalden.

Og det glæder svineavler Anton Nielsen fra Sindal.

»Jeg har faktisk fået en rigtig dygtig mand, der gerne vil det. Og så sætter han en stor ære i at komme på arbejde hver dag. Det har også stor værdi for mig,« siger han til DR Nordjylland.

Svineavleren ansatte 28-årige Amanuel Weldeslasse i praktik i efteråret, som led i et samarbejde om praktikordninger mellem Hjørring Kommune og LandboNord.

Og de foreløbige erfaringer fra projektet tyder på, at flygtningene kan være med til at hjælpe landmændene ud af en knibe: Nemlig mangel på arbejdskraft. En mangel, som kun vil vokse, fordi flere østeuropæere rejser hjem i takt med, at de kan få arbejde i deres hjemland, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Læs også Integration af indvandrerkvinder starter i kommunen

Selv om Amanuel Weldeslasse ikke vidste noget om at passe grise, så blev han og Anton Sindal hurtigt enige om at veksle praktikken til en fast aftale.

»Jeg synes, at det er godt. Det er helt nyt for mig at passe grise, selvom jeg er vokset op med landbrug. Min familie har forskellige dyr, men herude har jeg set grise for første gang,« siger han, der har været i Danmark i tre år.

Samarbejdet mellem LandboNord og Hjørring Kommune har i år skaffet fast arbejde til otte flygtninge, og i januar sender jobcenteret yderligere ni i praktik i landbruget.

»Mange flygtninge har et naturligt anlæg for at arbejde i landbruget,« siger Ole Bendix, afdelingsleder i Hjørring Kommune til DR Nordjylland

Læs også Byggebranchen kræver politisk handling: Vi mangler folk og må sige nej til opgaver

»Og så har de lyst i modsætning til de fleste danskere,« uddyber han.

»Det er i hvertfald det indtryk, vi får,« siger han og kommer med et eksempel:

Kommunen præsenterede i december 34 ledige for jobmuligheder på landet. De 22 var danske kontanthjælpsmodtagere, mens 12 var flygtninge. Kun fem af de 22 danskere har siden sagt ja til et praktikophold, mens ni flygtninge begynder i praktik i januar.

Flygtningene ansættes med kommunalt løntilskud i tre måneder ad gangen, og først når de er skolet til deres job, skal landmanden betale hele lønnen.